Jennifer Lara recibe un mensaje del padre de su hija que confirma lo que más temía

Jennifer Lara se encuentra entre la espada y la pared. Y es que, después de hacer público aquel polémico vídeo en el que se ve a las autoridades llevarse a su vástaga, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa acaba de recibir un contundente mensaje por parte de su expareja.

Tras romper el convenio regulador que firmó con Héctor, padre de su primogénita, la televisiva perdió la custodia de la pequeña y tuvo que entregársela a su progenitor por petición expresa del juez.

| Instagram @yei_lara

En dicho documento quedó establecido que, si alguno de los dos abandonaba Valladolid, perdía la custodia de la menor. Y, aunque Jennifer conocía perfectamente esta cláusula, no se esperaba que fuera a suceder.

Ahora, y tras acudir al plató de Viva la vida, se ha hecho público un mensaje que podría desmontar todas y cada una de las informaciones que Jennifer compartió en el penúltimo programa de este formato de Telecinco.

Jennifer no se esperaba que esto saliera a la luz

Jennifer Lara está desesperada después de todo lo que ha sucedido. Este sábado, 23 de julio, durante su entrevista en Viva la vida, la televisiva aseguró que su intención nunca había sido separar a su hija de su padre.

"Si hubiera querido, lo hubiera hecho porque nos dejó en la calle a su hija y a mí", compartió Jennifer con Emma García. Y, aunque ella asegura a que no existen motivos para que la separen de su hija, todo apunta a que hay otra versión de los hechos.

| Mediaset

El pasado 13 de marzo, Héctor Olalla, padre de la menor, acudió a sus redes sociales para desmentir todas y cada una de las acusaciones que Jennifer Lara ha vertido sobre él.

"No existe más verdad que la realidad. Esta señora se ha llevado a mi hija a vivir a 600 kilómetros sin autorización judicial ni la mía, sin argumento alguno, como quedó más que demostrado en el juicio", escribió el joven en Instagram, haciendo referencia al juicio celebrado el 15 de febrero.

Según ha expresado el ex de Jennifer Lara, se mudó de Valladolid a Alicante "con el único fin de separarnos. De hecho, lleva 10 meses negándose a dejarme ver y estar con mi hija, incluso cuando me he personado en su domicilio".

Estas declaraciones chocan mucho con las que la propia televisiva compartió en su última intervención en la pequeña pantalla. "Esta persona llevaba un año sin saber de su hija, y yo jamás le he prohibido tener contacto con ella".

En cuanto al convenio que Jennifer Lara dice "haber firmado desinformada", Héctor Olalla sigue manteniendo que "en todo momento fue partícipe de cada detalle, modificando todos los puntos que consideró oportunos. De hecho, este no es el primer convenido que firmamos. Previamente, hubo otro que firmó y no ratificó".

El joven también ha querido dejar claro que "durante estos meses he hecho todo lo posible por poder estar con mi hija".

"Desde el primer momento, las autoridades la instan a traer a la niña a Valladolid. A lo que hace caso omiso, por lo que se le impone una multa y se la imputa de un delito penal".

"Por todo lo anterior, sin entrar en detalles y obviando otras cuestiones, se me otorga la custodia y, aun así, sigo sin poder ver a mi hija", recalca la expareja de Jennifer.

| Mediaset

"Esto no es una opinión, son hechos absolutamente objetivos, probados y avalados judicialmente". Además, no ha querido despedirse sin antes asegurar que "nunca he contestado a nada por muy duras que fueran sus falsas acusaciones por respeto a la madre de mi hija, respeto que desgraciadamente ella nunca ha tenido conmigo".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Hoy, dadas las circunstancias, me he visto obligado [a contar esto públicamente]. A partir de este momento, continuaré con la línea que he llevado hasta ahora: solucionando las cosas en el juzgado".