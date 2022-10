Javier Santos deja de esconderse y destapa qué pasó cuando estuvo con su padre real

Javier Santos siempre ha tenido el objetivo de ser reconocido como hijo de Julio Iglesias. Allá por 2019, el joven consiguió que el Juzgado de Primera Instancia de Valencia hiciese firme la sentencia de que era hijo del cantante español. Pero poco después, la Audiencia Provincial revocó la misma.

A Javier Santos le ha quedado claro que la Justicia Española no considera suficiente una prueba genética y se puso manos a la obra gracias a la ayuda de su abogado.

Este recurrió hasta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para conseguir que finalmente reconociese que es hijo de Julio Iglesias.

Javier Santos busca la verdad absoluta que no gusta a Julio Iglesias

Por ahora, no tiene una respuesta firme de Estrasburgo. Lo que ha pensado para continuar su estrategia, en este caso mediática, es visitar el programa ¿Quién es mi padre?, que estrena en unas horas Telecinco.

El valenciano habló ya ante toda España en unos 'totales' que ha grabado previamente para Telecinco y que son más significativos que nunca.

Aunque Julio Iglesias siempre ha afirmado de forma rotunda que este joven no es su hijo, el abogado del chico, Fernando Osuna, ha reaccionado. Este habría decidido exponer públicamente las pruebas que demostrarían que sí es hijo del exmarido de Miranda.

"A mí no tuvo la oportunidad de conocerme, pero a su nieta sí y es muy bonita"

En el programa que dará comienzo a las 22:00 de este sábado 8 de octubre, Javier y su madre, María Edite, darán su versión sincera sobre los hechos. Así las cosas, ambos desgranarán todo el calvario que han vivido en estos últimos 30 años, donde Edite ha reclamado insistentemente que reconocieran a su hijo.

“Siempre me he imaginado que me invitaba a su casa a cenar o comer. Antes, soñaba que estábamos solos, y ahora, sueño que estoy allí con mi hija y mi mujer. A mí no tuvo la oportunidad de conocerme, pero a su nieta sí y es muy bonita”, expuso Javier Santos sobre un futuro encuentro con el que considera su padre.

Santos no piensa otra cosa que tener la oportunidad de vivir ese instante, pero sabe de sobra que su vida no cambiará al ejecutarse ese reconocimiento por parte del famoso artista hispano.

Javier Santos se sienta este sábado en el estreno de ¿Quién es mi padre?

Julio Iglesias ha mantenido con el paso del tiempo un mismo discurso y nunca ha admitido que Javier Santos sea su hijo. Un caso espinoso en el que queda en entredicho la figura del cantante internacional español.

De hecho, las pocas veces que ha opinado sobre este tema ha sido de forma muy escueta. Y siempre ha sido muy escurridizo para no hablar más de la cuenta. Ha tenido cuidado al hacer alguna declaración que le pillase en un renuncio y con el riesgo de destapar la supuesta realidad del parentesco que tiene con Javier Santos.

Veremos si tras la participación del joven en el programa, con el que Carlota Corredera vuelve a la televisión seis meses después, hace reaccionar de alguna forma u otra a Julio. Aunque mucho se teme Javier Santos que este caso no le hará removerle nada al exmarido de Isabel Preysler.

Este es un tema que Julio Iglesias no termina de cerrar y después de lo que sucederá mañana, posiblemente el cerco se estreche. Y su situación respecto a este asunto será más comprometida cada día que pase después del programa ¿Quién es mi padre?.