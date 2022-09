Jaime Peñafiel anuncia que ya no confía en ella y que solo la quiere por dos motivos

Jaime Peñafiel es uno de los periodistas más importantes del panorama nacional y maneja mucha información sobre la Casa Real. Siempre ha presumido de ser amigo del rey Juan Carlos I, por eso ha visto con buenos ojos todas sus decisiones. El emérito nunca ha tenido buena relación con Letizia Ortiz, motivo por el que Peñafiel ha situado a la reina en el punto de mira.

Jaime Peñafiel ha hablado con Semana para mandarle un mensaje a Letizia en su 50 cumpleaños y no se ha callado lo que piensa. Nunca ha apostado por ella, pero ahora tiene más claro que nunca que no logrará a ser lo que prometió en su momento. Ha dejado de confiar en su evolución y asegura que solo le puede felicitar porque le ha enseñado dos cosas a Felipe VI.

Jaime ha explicado las dos únicas razones por las que quiere a la reina: piensa que ha ayudado al hijo de don Juan Carlos a ser más culto. “Si tengo que destacar algo de ella es que ha enseñado a su marido a hablar y leer con corrección”, comenta en Semana. Esas son las dos cosas que no le reprocha, el resto, según su punto de vista, es más que cuestionable.

Jaime le ha mandado una felicitación bastante amarga a la monarca y le ha recordado algo: su marido incumplió las normas. Supuestamente, el abuelo de Felipe le pidió que se casara con una mujer de sangre azul, pero él no le hizo caso. Tampoco investigó a Letizia, quien por aquel entonces era una periodista libre que brillaba en TVE.

“Aquel compromiso fue un error porque el abuelo de Felipe le pidió que se casara con una mujer de sangre real y el príncipe no le hizo caso. Contrajo matrimonio con quien le dio la gana, no con quien debía. Lo que más me sorprendió fue que no se investigara el pasado de Letizia como se ha hecho en todas las casas reales europeas”.

Jaime Peñafiel se niega a pensar de otra forma

Jaime está convencido de que Letizia Ortiz no debería haber entrado en la Familia Real, cree que todo ha sido un error. Considera que si hubieran seguido el protocolo correcto la periodista nunca habría sido reina, por eso comete tantos fallos. Nunca le ha mirado con buenos ojos y asegura que, según pasa el tiempo, tiene claro que no es una buena monarca.

“Si se hubiera investigado, Felipe y Letizia no se habrían casado”, empieza diciendo haciendo uso de la información que maneja sobre el tema. “Creo que la reina ha perdido los papeles, la veo prepotente, es la que manda en palacio y en sus hijas. Ha cometido el error de no intentar parecerse a su suegra Doña Sofía”, sentencia en tono contundente.

Peñafiel está cansado de seguir disimilando, ya no quiere ocultar más lo que piensa y no está dispuesto a dar más oportunidades. Cree que la reina se ha equivocado en demasiadas ocasiones y que no se merece estar al lado de Felipe, pero no puede hacer nada. Defiende que lo peor que ha hecho ha sido apartar a don Juan Carlos de la corona, piensa que el país es suyo.

Jaime Peñafiel ha creado escuela

Jaime es un referente para las nuevas generaciones, sobre todo para los medios que recogen informaciones sobre la Casa Real. Es cierto que no le gusta a todo el mundo, pero también es verdad que el público valora su trabajo. Lleva años escribiendo sobre la monarquía y nunca se ha equivocado, a pesar de que sus opiniones puedan no gustarle a determinados colectivos.

Peñafiel tiene en alta estima a Juan Carlos y no consiente que nadie vaya en contra de sus intereses, ni siquiera su propio hijo. Ha sido bastante duro con Felipe VI, pues cree que se ha dejado influenciar por su mujer. En él confía, pero considera que debería ser cuidadoso y fijarse solo en las dos cosas que le aporta Letizia: “Hablar y leer con corrección”.