Ivonne Reyes señala al padre real de su hijo y Pepe Navarro sabe que ha llegado el fin

Ivonne Reyes nunca ha tenido ningún problema en hablar acerca de la paternidad de su hijo Alejandro, pero ya está cansada de la guerra que ha mantenido, durante todos estos años, con Pepe Navarro. Por eso, ha decidido poner punto y final al asunto.

Desde hace más de 20 años, el modelo y el presentador de Esta noche cruzamos el Misissippi llevan envueltos en una guerra que parece no tener fin. Y es que, durante todo este tiempo, la venezolana ha asegurado que el padre real de su único hijo es el comunicador.

| Mediaset

Y, aunque a día de hoy no existe una prueba que lo confirme, la Justicia española le dio la razón a Ivonne Reyes tras la negativa de Navarro a someterse a la correspondiente prueba de paternidad.

"Yo estaba convencido de que al no haber pruebas, ni una sola evidencia, eso se apagaría. Tuve la mala suerte de que, a pesar de demostrar que todo lo que decía era mentira, me adjudicaron la paternidad", aseguró el presentador en una de sus últimas intervenciones televisivas.

Ahora, y tras sus últimos pleitos legales, Ivonne Reyes ha confirmado que, tanto ella como su hijo, están muy cansados y que todo ha llegado a su fin.

Ivonne Reyes pone punto y final

Ivonne Reyes está muy cansada de esta guerra mediática, por eso, no ha tenido ningún problema en zanjar el tema de la paternidad de Alejandro de una vez por todas.

Durante una de sus últimas entrevistas para el diario ABC, Ivonne Reyes ha asegurado que su hijo ya está cansado de esta polémica y que no quiere volver a abrir el caso.

"Mi hijo cerró ese asunto hace mucho tiempo. No siente que tenga nada que ver o decir. Tan solo habló una vez y hoy no le interesa nada. Quiere enfocarse en su profesión y alejar las tonterías o problemas".

| La Noticia Digital

"Me encanta que mi hijo piense así. Como mamá gallina que soy, siempre he intentado que él no sintiera de cerca el proceso que me tocó pelear y hoy, ya en su madurez, me gusta ver cómo mi hijo ha marcado sus límites y zanjado ese tema. En su cabeza están sus proyectos", ha dicho a continuación.

"Yo también zanjé ese asunto, aunque siempre quedan algunos flecos legales que tardan más tiempo del que me gustaría en solucionarse", ha zanjado Ivonne Reyes.

Los flecos legales a los que la actriz hace referencia tienen que ver con el recurso que puso ante la Audiencia Provincial tras denunciar a Navarro por amenazas en un programa de televisión. Y, aunque, en Primera Instancia la juez archivó el caso, no está dispuesta a tirar la toalla.

Ivonne Reyes está muy orgullosa de su hijo

Además, Ivonne Reyes no ha podido ocultar lo orgullosa que se siente de su hijo. Y es que, a pesar de que tan solo tiene 22 años, Alejandro Reyes ya se ha convertido en todo un empresario.

A la espera de que su carrera como actor despegue, el joven ha decidido abrir su propia marca de ropa. "Estoy contenta e ilusionada al ver a mi hijo cumplir su sueño. Era una idea que tenía de hacía años y siempre quiso lanzar una colección de sudaderas. Te aseguro que mi hijo sabe defenderse bien".

| GTRES

A pesar de que está muy emocionada por el nuevo proyecto de su hijo, Ivonne Reyes jamás se hubiese imaginado que el sueño de Alejandro era convertirse en actor.

"Jamás imaginé que quería ser artista. Antes creí que sería futbolista, luego tenista, dio clases de piano… Por eso cuando me dijo lo de actor creí que me vacilaba".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

"Reconozco que no me hizo nada de gracia porque es una vida muy errática. Tiene que tener paciencia, mano izquierda, saber retirarte o estar, tener visibilidad, cultivarte… Lo bueno es que tiene mucha hambre de hacer cosas y mi consejo es que tiene que saber mantener esa ilusión. Le van a decir 'no' muchas veces y ahí es cuando no hay que venirse abajo".