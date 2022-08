Ivonne Reyes recibe noticias de los juzgados y manda el mensaje final a Pepe Navarro

Ivonne Reyes consciente de que la batalla legal que mantiene con Pepe Navarro está lejos de terminar. Han sido muchos años de vida y venidas en los juzgados, y los litigios judiciales entre la venezolana y Navarro no han dejado de sucederse.

En las últimas horas, hemos conocido como la modelo venezolana se llevaba una gran alegría. Y todo porque ha conseguido que un juez le diese la razón tras una demanda que le había interpuesto el presentador.

Este caso, Pepe Navarro acudió a los juzgados con la clara intención de que Ivonne saliese condenada por un supuesto delito de intromisión al honor.

Pero nada más lejos de la realidad. El exconductor de Esta noche cruzamos el Mississippi ha tenido que agachar la cabeza para satisfacción de la madre de Alejandro Reyes.

Ivonne Reyes recibe una alegría en los juzgados sobre Pepe Navarro

Lo cierto es que ya hace año y medio que la justicia echó por tierra las ilusiones de Navarro. Pero el cordobés no se quedó ahí, recurrió la sentencia y lo cierto es que ha vuelto a perder en los tribunales una vez más.

| La Noticia Digital

La justicia falló en su contra en enero del año pasado, Navarro recurrió y, ahora, según desvela en exclusiva el digital El Español, ha vuelto a perder.

El presentador pedía a Ivonne hasta 60 000 euros por vulnerar su honor, pero, tras la resolución judicial, Pepe está condenado a pagar costas. Lo tendrá que hacer tanto a su abogado como al de la venezolana. Eso sí, aún le queda recurrir al Tribunal Supremo.

"Hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo"

La modelo venezolana afirmaba hace unas horas que confiaba en este resultado a su favor, ya que siempre ha ido con la verdad.

"Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras, digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera. Seguirá siendo lo mismo, y el después si hay un después, seguirá siendo lo mismo".

Por otro lado, Ivonne sabe que el presentador no va a pararse aquí, ya que es la segunda ocasión que gana un juicio por esa demanda.

| Mediaset

"Dirá pobrecito, yo porque es un indigente, pero sale súperbien, no paga, no tiene dinero. Pero sí tiene dinero, no habla, pero sí", ha dicho.

Esta no es la única causa que une a estos dos famosos. Recordemos que el pasado 6 de junio de 2022, la modelo veía cómo la justicia fallaba a favor de su ex. Lo hacía tras la denuncia que le interpuso semanas atrás por "miedo e insultos" después de que Navarro descargase su ira entrando en directo en Viva la vida.

Lo cierto es que, tras el juicio, que tuvo lugar en el juzgado de Violencia sobre la Mujer, Pepe Navarro quedó absuelto finalmente.

Ivonne se ha visto obligada a hacerlo

La presentadora apuntaba que se ha visto obligada a recurrir al Juzgado de Violencia sobre la Mujer para zanjar el tema de la paternidad de su hijo. Navarro continúa rechazando que sea el padre del joven y la modelo afirma que siente miedo, ya que "con él nada está tranquilo nunca".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Sobre la situación de su hijo, cuenta que Alejandro ha echado el cierre sobre la paternidad del presentador porque siempre ha tenido bien cubierta la figura de un padre.

"La ha tenido con la familia, sus tíos, mis ex... Me parece muy importante para tener un punto de vista objetivo, es muy importante hoy en día para los chicos", ha expresado ante los medios.

Por otro lado, Ivonne ha obviado el tema de la nueva pareja de Pepe Navarro. Ella ha preferido no decir nada al respecto con esta frase contundente. "Paso palabra, next".