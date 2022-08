Ivonne Reyes, preocupada por la extraña visita que ha hecho el padre real de su hijo

Ivonne Reyes no ha podido evitar preocuparse por el padre de su hijo. Y es que las últimas imágenes de Pepe Navarro han dejado al descubierto cuál es su estado actual después de su último mazazo legal.

Hace unas semanas, el presentador de Esta noche cruzamos el Mississippi decidió tomar medias contra la madre de Alejandro Reyes. El comunicador no se lo pensó dos veces a la hora de acudir a los tribunales para interponer una denuncia contra la venezolana.

| La Noticia Digital

Según alegó el propio demandante, Ivonne Reyes había vulnerado su derecho al honor en una de sus últimas entrevistas en Lecturas.

En aquel momento, Pepe Navarro le solicitó al juez encargado de su caso que la modelo y la citada revista le indemnizaran con la cantidad de 60 000 por atentar contra su honor, pero las cosas no salieron cómo él esperaba.

A principios del 2021, la Justicia falló en su contra. Pero, lejos de aceptar la derrota, optó por recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. Hace unos días, los medios de comunicación de nuestro país se hicieron eco de la decisión que había tomado el juez.

Tal y como anunció hace unos días El Español, en exclusiva, el presentador ha vuelto a perder ante su rival número uno. Ahora, y después de toda esta polémica, Ivonne Reyes se ha quedado impactada tras ver la última imagen que ha trascendido de Navarro. Y es que todo apunta a que el presentador ha tenido que hacer una visita a urgencias.

Ivonne Reyes se queda sin palabras

Ivonne Reyes no sabe qué decir después de ver las últimas imágenes de Pepe Navarro. Tras el varapalo legal que se ha llevado, este mítico presentador de televisión ha decidido hacer las maletas para comenzar con sus vacaciones de verano.

El padre de Alejandro Reyes ha puesto rumbo a Ibiza, donde ha podido disfrutar de sol, las playas y la gastronomía de la zona.

En una de sus salidas por la isla Pitiusa, varios reporteros gráficos han conseguido captar al televisivo saliendo de un conocido restaurante para dar un paseo en lancha.

| Europa Press

Pero lo que más ha llamado la atención de los paparazzi ha sido lo que el ex de Ivonne Reyes llevaba puesto en una de sus muñecas.

Y es que Pepe Navarro ha podido estar ingresado o acudir a urgencias en las últimas horas, ya que, en uno de sus brazos, todavía llevaba puesta la pulsera del hospital. Además, llevaba consigo una bolsa de medicamentos.

Todo apunta a que el periodista ha sufrido algún problema de salud, aunque todavía no ha trascendido nada acerca del nuevo revés que ha sufrido este mítico conductor de programas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ivonne Reyes se pronuncia tras su victoria

La guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece que no va a terminar nunca. Y es que, a pesar de que la Justicia ha fallado a favor de la modelo, al presentador todavía le queda una carta por jugar.

Según ha asegurado El Español, el padre de Alejandro aún puede volver a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque de momento ha sido condenado a pagar las costas, tanto a su abogado como al defensor de la venezolana.

| Telecinco

Pero este no es el único frente abierto que tiene Ivonne Reyes. El pasado 6 de junio de 2022, la venezolana perdió la batalla contra su enemigo número uno tras denunciarle después de sentirse "controlada y perseguida" por él.

A pesar de su derrota, la actriz no se ha dado por vencida y junto a su abogado han decidido recurrir la sentencia.

"Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras. Digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo, y después, si hay un después, seguirá siendo lo mismo".