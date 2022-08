Ivonne Reyes habla del embarazo y explica por qué no confía en el padre del niño

La guerra judicial y mediática entre Ivonne Reyes y Pepe Navarroestá lejos de finalizar. Ambos no han dejado de ser noticia en los últimos 20 años a cuenta de demandas para uno y otro lado que se han interpuesto la venezolana y el presentador cordobés.

Lo cierto es que Ivonne, que llevaba un tiempo más callada sobre el padre legal de su hijo Alejandro, apareció en Telecinco hace unos meses. A partir de su vuelta a la televisión, la guerra se ha avivado nuevamente entre ellos.

Hoy recordamos cómo Ivonne Reyes fue más allá en una entrevista que concedió hace tres años a la revista Lecturas. Una charla en la que desvela algunos episodios muy turbios relacionados con ella y el expresentador de Mediaset.

El drama de Ivonne Reyes contado en primera persona

Esta no está siendo una etapa fácil para la modelo venezolana. Y es que, hace poco tiempo, se ha operado de un tumor, si bien ha afirmado que "ha salido bien".

Además, fue criticada duramente en las redes sociales por sus excesivos retoques de cirugía estética, y el último ataque de Pepe Navarro en Viva la vida le hizo mucho daño. Afirmó sentir "miedo" por lo que le pudiera pasar tras las acusaciones e insultos de Navarro a la venezolana.

De su tormentosa relación, Ivonne Reyes dejó a los lectores helados al describir un intento de suicidio: "Me sentía controlada y manipulada, no lo he contado nunca, lo digo ahora porque mi madre no vive".

"Me vine abajo, le llamé por teléfono y le dije que no podía más, que me había tomado un bote de pastillas, no quería vivir. Tenía una desilusión, un bajón terrible", confesaba.

Así las cosas, Pepe fue hasta su domicilio, la llevó al hospital y llamó a su hermano. "Me salvaron la vida por muy poco. Le dijeron a mi hermano que entré casi inconsciente".

Ivonne Reyes señala que ha sido víctima del machismo y comprende a las mujeres que han tenido "una relación dañina. Antes le tenía rencor y ahora me es desagradable. Me parece una persona sin principios, sin escrúpulos", opina sobre Navarro.

Ivonne Reyes abortó dos veces antes de tener a Alejandro

Además, no esconde que abortó dos veces. Sobre el primero de ellos, "cuando se lo dije me trató con mucho tacto, pero le fue dando la vuelta a la situación. 'No es el momento, más adelante sí'. Yo soy antiaborto, estábamos muy enamorados, no pensaba en nada más".

Acudió ella sola a una clínica recomendada por Pepe y "fue horrible". El segundo aborto fue en Ámsterdam y, también, se vio obligada a ir sola al hospital.

"Pepe se quedó en un bar, al recuperarme, fui a buscarle y se estaba tomando un whisky. Ahí, se me empezó a caer la venda", lamenta. Según su testimonio, Navarro le prometía que tendrían un hijo, pero nunca veía el momento. Pero el día que se quedó embarazada llegó y, a partir de ahí, los problemas fueron a mayores.

"Estuvimos juntos en mi ático y me quedé embarazada"

Finalmente, sucedió e Ivonne Reyes no se lo contó hasta el cuarto mes de embarazo, cuando ya no es posible abortar. Aunque no estaban juntos en ese momento, ella afirma que él era el padre de su hijo Alejandro, algo que ha quedado patente en sede judicial.

"Hay amores que matan. Estuvimos juntos en mi ático y me quedé embarazada". Además, cuando su hijo ha ido creciendo, lo más duro fue decirle que su padre no le quería.

"El acercamiento con su padre le ha hecho mucho daño, lo ha pasado muy mal", lamenta la entrevistada.