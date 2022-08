Ivonne Reyes confirma lo de su bebé y reconoce que el peligro es cada vez mayor

Ivonne Reyes está viviendo un verano tranquilo y centrado en la nueva ilusión familiar y profesional. Su hijo Alejandro lanzaba hace escasos días una nueva colección de ropa, probando suerte como diseñador. Se llama King Art y quiere revolucionar el panorama de la moda juvenil, urbana y de raíces artísticas.

Ivonne se ha convertido en embajadora de la marca y, como siempre ha hecho, apoya incondicionalmente a su retoño en todos sus proyectos. Alejandro está buscando su camino en la vida y tras la televisión y la interpretación, ahora prueba suerte con la moda.

Ella por su parte, sigue con su guerra particular contra Pepe Navarro. Ivonne tiene todavía algunas causas judiciales contra el presentador y no piensa ceder ni un milímetro en sus pretensiones.

Lo último que sabemos de la batalla que llevan en los juzgados es que a Ivonne le archivaron una demanda por amenazas contra Pepe. Por contra, ganó en una demanda que Pepe le interpuso a ella por un supuesto delito de intromisión al honor.

"Es la segunda vez que gano. Dirá, «pobrecito yo» porque es un indigente, pero después sale con un nivel alto... No paga, pero sí tiene dinero", afirma rotunda.

Ivonne Reyes habla de su embarazo

Ivonne Reyes ha contado muchísimos detalles del calvario que supuestamente pasó al lado de Pepe Navarro. Uno de los episodios más duros fue el que desencadenó el testimonio de Vanessa Martín. Se trata de otra de las mujeres a las que Navarro supuestamente agredió. En el caso de Martín hay una sentencia judicial que así lo confirma.

"Espeluznante", dijo Ivonne al oír el tremendo relato de esta mujer. Esto dio pie a que ella misma confirmara que había sentido "miedo" durante el embarazo y cuando nació su bebé. "Hay cosas que coinciden mucho en la forma de actuar de este hombre. Pone los pelos de punta".

Ivonne cuenta que cuando estaba embarazada, las formas de Pepe no eran las mejores: "Pasé miedo por sus reacciones, la forma de hablar, cómo nos trataba, los modos... La forma de hablar de Pepe es muy autoritaria".

Ivonne Reyes vivió varias fases durante su embarazo: "Empezaron las discusiones, no aceptaba. Al principio bien, como que no pasaba nada, hasta un programa me llegó a ofrecer. Luego empezaron las discusiones fuera de tono".

Sin embargo confirmó que, en su caso, el presentador nunca "me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo"

Ivonne Reyes sigue viviendo con miedo, 20 años después

Han pasado más de 20 años de aquello e Ivonne Reyes sigue enzarzada judicialmente con el padre de su hijo.

"Estoy tranquila porque yo no he contado mentiras, digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo".

Afirma que sigue teniendo miedo de Pepe y que quiere quitarse esta sensación de encima. "Con él nada está tranquilo nunca".

La venezolana sigue denunciando judicialmente y también en los medios cualquier mínimo detalle que se vaya produciendo en su tormentosa relación con el padre de su hijo. Por otro lado, el hijo que tienen en común, Alejandro, ha decidido pasar página y no quiere saber nada más de su padre.

No ha respondido todavía a la última petición de Navarro: renunciar a su testamento y hacerse la prueba de paternidad en tres centros diferentes. El joven prefiere centrarse en su trabajo y seguir siendo oficialmente el hijo de Pepe Navarro. Ya está su madre para dar la batalla y cuando se tercie, ganar un buen dinero sentándose en los platós de televisión a remover el avispero.