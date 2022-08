Ivonne Reyes confirma que lo del embarazo es cierto y que el peligro no le importa

Ivonne Reyes está de plena actualidad porque la justicia le ha dado la razón y Pepe Navarro ha vuelto a quedar en una situación delicada. El presentador sigue insistiendo que el hijo de la venezolana no es suyo, pero la hemeroteca no deja lugar a dudas. Las versiones de la expareja no son tan diferentes como parece, lo que demuestra que hay mucha verdad en la historia.

Ivonne Reyes ha confirmado, con sus actos, que no tiene miedo y ha puesto todo en manos de sus abogados. Los expertos dictaminan que Pepe Navarro es padre de Alejandro, al menos, en lo que al terreno legal se refiere. El comunicador no está de acuerdo y ha pedido realizar tres pruebas de paternidad para demostrar que no tiene nada que ver con el joven.

Ivonne era colaboradora del programa Ya son las 8 y, en una de sus intervenciones, reconoció que parte del testimonio de su exnovio es cierto. Pepe Navarro participó en Mi casa es la tuya y aseguró que le propuso a Reyes hacer un programa mientras estaba en estado. La modelo asegura que lo del embarazo es cierto: el presentador quiso darle trabajo después de descubrir que estaba esperando un bebé.

Ivonne defiende que el comportamiento del líder de Esta noche cruzamos el Mississippi es variable, supuestamente ella tuvo pudor. “Pasé miedo por sus reacciones, por la forma en la que me hablaba y el tono. Pero al principio bien, como que no pasaba nada, hasta un programa me llegó a ofrecer”, explicó en Ya son las 8.

Reyes hizo un matiz importante: el comunicador nunca traspasó ciertos límites, ella tuvo miedo por la situación, no por el hecho. “Quiero dejar claro que nunca me ha puesto la mano encima, pero hay muchas formas de sentir miedo”, aclaró. Navarro tiene una justificación lógica para explicar su cambio de comportamiento: dice que se sintió engañado.

Ivonne Reyes asume que la batalla no ha terminado

Ivonne insiste en que nunca ha mentido, de hecho, la justicia le ha dado la razón en todo lo importante. Pepe Navarro también ha hablado del tema porque asegura que su versión es la única válida, por eso, sacó a la luz lo del embarazo. “Como me llevaba bien con Antena 3, le queríamos vender la idea de Diario de una embarazada”, desveló en Mi casa es la tuya.

Reyes ha seguido luchando por su verdad, a pesar de que ha asegurado que en ocasiones se ha sentido presionada. Hace unos meses, denunció que le estaban persiguiendo, se sentía amenazada y había empezado a ver comportamientos extraños. Supuestamente le hacían llamadas a altas horas de la madrugada y un coche le seguía cuando abandonaba los platós de Telecinco.

La venezolana ha dejado claro que el peligro no es lo importante para ella, lo único que quiere es que el público conozca la verdad. Mientras tanto, el padre legal de Alejandro está trabajando con sus abogados para ver cómo puede resolver el problema. La guerra todavía no ha terminado, quedan muchas batallas y tiene que estar preparado.

Ivonne Reyes conoce la decisión de su hijo

Ivonne está tranquila porque lo que verdaderamente le importa está en orden: Alejandro es feliz y no necesita nada de nadie. El joven ha trabajado como modelo y como actor, pero ahora ha dado un giro a su carrera porque es un gran emprendedor. Ha lanzado su propia firma de ropa y los expertos aseguran que la colección que ha lanzado será un éxito.

Reyes sabe que su pequeño ha superado a Pepe, en un primer momento quiso conocerle, pero después cambió de planes. Se dio cuenta de que el presentador solamente estaba interesado en demostrar que no le unía nada biológico a él. Alejandro ha tenido un comportamiento exquisito porque no le ha pedido nada, de hecho, renunció a la pensión que le corresponde.