Ivonne Reyes confiesa por qué tuvo que desaparecer el verdadero padre de su hijo

La guerra entre Ivonne Reyes y Pepe Navarro parece que nunca va a llegar a su final. Si no es en los juzgados es a través de los platós de televisión.

Tan solo hace poco más de un mes que saltaba la noticia de que Ivonne Reyes le ha había ganado la demanda que le interpuso al presentador por intromisión al honor.

"Estoy tranquila porque no he contado mentiras", declaraba Ivonne al salir del juzgado. Y es que la colaboradora de televisión está ya muy cansada de tener que soportar todas las especulaciones que se han vertido sobre ella.

Ivonne se encontraba pletórica por esta victoria judicial:

"Digan lo que digan, desde el principio hasta el día de hoy, hasta que me muera, seguirá siendo lo mismo. Y el después, si hay un después, seguirá siendo lo mismo", contaba a los medios de comunicación.

Ivonne Reyes implacable contra el padre de su hijo

La modelo no duda en ir por todas las vías posibles para desenmascarar al padre de su hijo, Pepe Navarro. Además, Ivonne remarcó en su reciente aparición en los medios que esta no era la primera vez que le ganaba un juicio:

"Es todo tan absurdo, tiempo al tiempo. Todo el falserío, los papeles falsos que se han sacado… Todo sale a la luz. El tiempo ya se llevará por delante a mucha gente, todo está grabado", sentenciaba.

Ivonne siempre ha señalado que a su hijo Alejandro nunca le ha faltado la figura de un padre:

"A mi hijo nunca le ha faltado la figura paternal. La ha tenido con la familia, con sus tíos, con mi ex". "Me parece muy importante para tener un punto de vista objetivo, es muy importante hoy en día para los chicos", comentaba.

Alejandro Reyes decidió saltar a la esfera pública en 2020, cuando se convirtió en concursante de Supervivientes. En Honduras, el joven se hizo con el cariño de todo el público, y logró llegar muy lejos dentro del concurso.

Él ha demostrado que no tiene ningún problema en desenvolverse delante de una cámara, y mucho menos de hablar sobre su vida. Actualmente, el joven se encuentra inmerso de lleno en su carrera interpretativa, pues quiere ser actor.

En una de sus más recientes intervenciones públicas, hace tan solo unas semanas, comentaba: "Todo está bien, todo está perfecto. Mi madre bien, muy contenta. Me está apoyando, ella sigue su camino, me da algunos tics y sigo dándole caña al futuro", relataba el joven actor.

Pepe Navarro, alejado de todo lo relacionado con lo mediático

Navarro cosechó grandes éxitos y se convirtió en unas de las grandes figuras de la televisión de los 90. El periodista estuvo encadenando programas de éxito, uno tras otro. Sin embargo, desde hace años, su luz se apagó, y decidió no volver a ponerse delante de una cámara.

El final del Missisippi fue el punto de inflexión en la carrera de Navarro. Tras la cancelación del programa, el periodista no levantó cabeza, y los proyectos que le siguieron no calaron en la audiencia. Esto algo, que Ivonne Reyes siempre ha sido conocedora, y ha podido jugar con ello.

En unas declaraciones, el ex de Ivonne Reyes, lo confirmaba:

"Yo no me fui del Mississippi por capricho. A mí me hacen ofertas estrafalarias para que volviera a Antena 3, pero les digo a todas que no. Que no se olviden que me echaron de ahí", sentenciaba.

Tras esto, Pepe decidió abandonar el foco mediático para siempre. Y salvo puntuales apariciones, siempre como entrevistado, no ha vuelto a la tele.

