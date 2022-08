Ivonne Reyes confiesa que se ha despedido de su familia porque la enfermedad es dura

No cabe duda de que Ivonne Reyes está viviendo una etapa sumamente calmada, alejada más que nunca de los medios. Aunque la venezolana todavía sigue apareciendo en ocasiones en programas de televisión, lo cierto es que nada comparable como cuando lo hacía en el pasado, ya que acudía mucho más a menudo.

Ahora, está centrada en su profesión como modelo y en su faceta como madre. Justamente, hace unos días salía a la luz el nuevo proyecto profesional de su hijo, Alejandro Reyes, que ha regresado a España tras estar una temporada en Estados Unidos formándose como actor.

No obstante, el hijo de la actriz ha decidido emprender otro camino: el del mundo de la moda. Así es, el supuesto hijo de Pepe Navarro se ha estrenado como diseñador de moda lanzando su propia línea de ropa, King Art.

Desde luego, Ivonne Reyes no se puede quejar porque todo marcha a las mil maravillas. Sin embargo, la presentadora no puede evitar acordarse en ocasiones del mal trago que pasó hace tan solo unos meses, cuando casi pierde la vida.

Ivonne Reyes sobre su estado de salud: "Asumí que me moría"

El pasado mes de febrero, Ivonne Reyes sorprendía a todos los medios al relatar el duro episodio que había vivido respecto a su salud. La venezolana se sinceró como nunca con el medio Lecturas y confesó que había estado a punto de fallecer debido a un inesperado problema que puso en juego su vida.

Tras contagiarse de la COVID-19 en marzo de 2020, al cabo de seis meses, la madre de Alejandro Reyes empezó a experimentar una serie de dolencias que la pusieron en alerta. Fuertes dolores de cabeza y tiriteras fueron algunos de los síntomas.

Pese a que en un principio la situación no era preocupante, poco tiempo después, la actriz empezó a tener episodios más graves. "Pasé cuatro días en casa con hasta 41 de fiebre, deliraba", explicaba. De hecho, fue tan serio el asunto que, nada más llegar al hospital, la tuvieron que ingresar en la UCI.

Fue allí donde la presentadora recibió una inesperada noticia. "Se supone que tenía cistitis. La infección pasó a todos los órganos y me diagnosticaron septicemia", relató. La septicemia, más conocida como sepsis, se trata de una patología grave que está asociada a una infección y que puede resultar mortal.

Por este motivo, la actriz confesó que había tomado la drástica decisión de despedirse de sus seres queridos, en el caso de que, finalmente, perdiera su batalla contra este síndrome. "Hasta hace unos meses no he querido hablar de esto. Me despedí de todo el mundo".

Eso sí, Ivonne Reyes quiso mantener al margen a su hijo de toda esta situación. "De mí no te despediste", fueron las palabras que le dijo el joven a su progenitora. Sin duda alguna, fue un momento muy duro para la venezolana que le costó aceptar.

"El dolor era horrible y asumí que me moría, pensé: ‘¿Dónde me van a enterrar?’ Llamé a un cura porque quería la bendición para irme en paz", admitía. Pese a que casi no lo cuenta, finalmente, la modelo se curó y todo se quedó en una pesadilla.

"Hay poca gente que sale de la sepsis", zanjaba emocionada por haber superado la enfermedad.

Nuevo varapalo para Pepe Navarro

Actualmente, Ivonne Reyes puede decir alto y claro que se encuentra perfectamente de salud, de modo que todo marcha viento en popa, incluso también respecto a su guerra judicial con Pepe Navarro. Y es que hace unos días, la actriz actualizaba cómo estaba ahora la situación entre ella y el presentador.

"Es la segunda vez que gano. Dirá: 'Pobrecito yo' porque es un indigente, pero después sale con un nivel alto... No paga, pero sí tiene dinero", afirmaba contundente.

"Ha sido un gran logro que por fin se me haya escuchado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El hecho de haber podido estar allí confirma que fuimos pareja, que es el padre de Alejandro y cosas que se han querido tapar", explicaba.

"Llevo denunciándolo años y siempre diré que cualquier cosa que nos pase a mí o a mi hijo es su responsabilidad. Esto continuará, porque no quiero vivir con miedo", zanjaba de manera rotunda.