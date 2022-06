Ivonne Reyes le confiesa a su hijo que Pepe Navarro decía la verdad

Ivonne Reyes recibe una noticia que le deja fuera de juego completamente: ha perdido la demanda que le interpuso a Pepe Navarro. Está devastada, pero sigue creyendo en la justicia y llegará hasta el final del asunto para demostrar que no mentía. Se siente intimidada por Pepe Navarro, especialmente porque este le ha insultado públicamente en un tono demasiado tajante.

Ivonne se ha sentado a hablar con su hijo Alejandro y le ha explicado que Pepe Navarro contaba la verdad: la jueza no identifica ningún delito. El líder de Esta noche cruzamos el Mississippi defiende que nunca ha amenazado a su expareja y está satisfecho con el resultado judicial. Ha hablado con la periodista Isabel Rábago para dejar claro que él nunca ha participado en ciertas situaciones.

“Me han absuelto y estoy tranquilo al saber que no me puede hacer daño, ni que va a poder seguir haciendo uso del asunto. Si este tipo de casos hacen daño a personas anónimas, imagínate a una persona como yo, que es pública”. Estas declaraciones marcan un antes y un después, pues no dejan en buen lugar a la madre de Alejandro.

Ivonne Reyes defiende que nunca ha intentado aprovecharse de su desgracia, simplemente se sintió acosada y puso el tema en manos de la justicia. Los organismos pertinentes derivaron el caso al Juzgado de Violencia de Género de Madrid, pero la modelo no tenía esa intención. Simplemente se ha dedicado a seguir los consejos de sus abogados, por eso tiene la conciencia tranquila.

Reyes tiene mucha confianza con su hijo, siempre ha sido sincera con él y se ha visto en la obligación de contarle la verdad. Pepe Navarro, según la sentencia que ha salido publicada, es inocente y no ha cometido ningún delito. Muchos periodistas quieren hablar con la venezolana, así que ha dado explicaciones en sus redes sociales para despejar las dudas.

Ivonne Reyes sorprende: “Es un triunfo”

Ivonne concedió una entrevista en Sálvame para desvelar que se había sentido amenazada en más de una ocasión. No tenía pruebas para demostrar que Pepe Navarro estaba detrás, pero creía firmemente que debía tener mucho cuidado con él. La última denuncia que interpuso terminó en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer y para ella es un mérito.

Reyes se ha sentido incomprendida durante mucho tiempo porque la justicia no daba pábulo a las denuncias que interponía. “Para mí es un orgullo y un triunfo haber llegado hasta aquí, aunque el acusado haya sido absuelto”, ha escrito en sus redes. “Como personaje público me veo en la obligación de no rendirme y seguir luchando para que se haga justicia”.

Pepe es un maestro del mundo del espectáculo y sabe que la sentencia le deja en buen lugar porque el público ha empezado a preguntar. Cabe la posibilidad de que la venezolana no haya contado la verdad en el tema más importante: la paternidad de su hijo. Sin embargo, las autoridades le han dado la razón y hasta que se demuestre lo contrario Alejandro es de Pepe Navarro.

Ivonne Reyes cuenta la verdad y hace una promesa

Ivonne sabe que su testimonio ha ayudado a muchas mujeres, por eso no quiere rendirse tan fácilmente. La jueza le ha dado la espalda y reconoce que ha sido muy duro asumirlo, pero seguirá adelante. “Muchas veces te desilusionas del sistema y te agotas de tanta iniquidad, pierdes hasta la identidad al no ser capaz de rescatar tu autoestima”.

Reyes trabaja de colaboradora en varios programas de Telecinco y seguirá aprovechando su presencia en televisión para alzar la voz. De momento solo hay una verdad: Pepe es el padre de su hijo, a pesar de que ciertos periodistas lo nieguen. Es cierto que Pepe Navarro sigue teniendo mucho poder, por eso el tema genera tanta controversia.