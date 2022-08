Ivonne Reyes confiesa que su hijo no puede quedarse en España porque sigue con miedo

Ivonne Reyes vive uno de los veranos más calmados de los últimos tiempos junto al hombre de su vida, su hijo, Alejandro Reyes. La realidad es que la venezolana era noticia hace pocas semanas tras su última victoria judicial contra su ex, Pepe Navarro.

El presentador la demandó por un supuesto delito de intromisión al honor, pero la Justicia falló en contra del comunicador cordobés.

Recurrió la sentencia, pero volvió a perder. "Es la segunda vez que gano, dirá: 'pobrecito yo' porque es un indigente, pero después sale con un nivel alto... No paga, pero sí tiene dinero", decía hace unos días una satisfecha Ivonne.

Eso sí, la modelo venezolana aún sigue con el miedo en el cuerpo cuando le hablan de la peor cara de Pepe Navarro.

Ivonne Reyes confiesa que su hijo se irá pronto porque tiene miedo

La realidad es que, más allá de lo mal que lo ha pasado con todo lo relacionado con su ex, Ivonne se centra en sus proyectos. Además, está apoyando todo lo que puede a nivel profesional a su hijo Alejandro.

| GTRES

Y es que la expresentadora de televisión se ha erigido en su embajadora durante la presentación de un nuevo reto profesional. Hablamos de su propia marca de ropa unisex, King Art.

Fue aquel un evento en el que la coach latina habló así de orgullosa de este nuevo camino que emprende su hijo como empresario. Ivonne está muy feliz por su hijo Alejandro y así lo refleja en la citada entrevista.

"Muy contenta por mi hijo, que es el protagonista, y por King Art, su marca. Espero que os haya gustado porque todos los diseños son de él. Se metieron en una reunión, llegué a última hora y contenta porque es su proyecto", comenzaba su exposición.

"Tenía esa idea en la cabeza con amigos y por la conexión que tengo en el mundo de la moda y habiendo modelado en Miami se vino arriba. Lo tenía muy claro, como cuando me dijo que quería ser actor. Eso me sentó bastante peor porque ser artista no es nada fácil, pero si lo escogió yo no hago nada", ha confesado.

Ivonne Reyes, contenta tras ver a Alejandro estrenar su nueva marca

Tras un tiempo en Estados Unidos, Ivonne admite que le ha valido para "irse enterando de las telas, de los acabados, los botones, los detalles... Hasta cose, plancha, lava", ha sostenido.

Eso sí, tan solo ha vuelto a nuestro país para presentar dicha marca. Y es que su madre ha confirmado que en unos días se marchará de nuevo a Estados Unidos, país donde ha fijado su residencia.

| GTRES

"Nos conectamos por Facetime o WhatsApp. Yo, de vez en cuando, cojo el avión y me largo, pero enseguida se va. Y ahora vienen sorpresas mías, pero no se las voy a decir de momento", ha dicho.

En otro orden de cosas, Ivonne Reyes no ha rehuido a hablar de esa sentencia favorable a su persona tras el recurso de Pepe Navarro.

Ivonne, satisfecha al ganar de nuevo a Pepe Navarro

"Ha sido un gran logro que por fin se me haya escuchado en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. El hecho de haber podido estar allí confirma que fuimos pareja, que es el padre de Alejandro y cosas que se han querido tapar", sostenía.

"Llevo denunciándolo años, y siempre diré que cualquier cosa que nos pase a mí o a mi hijo es su responsabilidad. Esto continuará porque no quiero vivir con miedo", ha explicado.

"Mi intención con todo esto también es la de transmitir que las mujeres que, como yo, han vivido una situación parecida, que no retiren las denuncias. Y que continúen adelante. Hay mucho tabú con este tema", ha finalizado dejando claro que hay mucho que mejorar en este tipo de casos.