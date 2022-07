Isabel Rábago se harta y enciende las alarmas de su marido Carlos

Isabel Rábagoha llegado al límite. La colaboradora de televisión no ha podido evitar saltar por los aires en su última intervención en la pequeña pantalla, y esto es algo que ha dejado muy preocupado a su marido Carlos.

Como todos sabemos, la periodista siempre ha sido una gran defensora de Rociíto y de su testimonio. Desde mucho antes de que Carrasco contara públicamente el infierno que vivió junto a Antonio David Flores, la comunicadora ya se posicionó a su lado.

Pero esta decisión le ha dado a Isabel Rábago algún que otro dolor de cabeza. Antes del esperado regreso televisivo de la hija de 'la más grande', la colaboradora de Telecinco se convirtió en una de las personas más cuestionadas de la cadena.

Y es que, en los últimos 20 años, el exguardia civil dedicó su vida a manchar la imagen de su exmujer por todos los platós de televisión. Por eso, Carrasco y todos sus defensores han sido duramente criticados durante todo este tiempo.

Ahora, y gracias a que la madre de Rocío Flores ha decidido dar la cara públicamente, esta polémica ha dado un giro de 180 grados. Y, aunque cada vez hay más personas que se creen su versión, Isabel Rábago sigue sufriendo las consecuencias de haber sido una de las grandes defensoras de la televisiva.

Isabel Rábago explota en directo

Isabel Rábago se ha convertido en una de las protagonistas principales del último programa de Viva la vida. Este domingo, 3 de julio, Raquel Mosquera acudió a este formato para hablar del último capítulo de En el nombre de Rocío.

En la tercera entrega de esta serie documental, Rociíto habló de la relación que tuvo su padre con la peluquera. La hija del boxeador no tuvo reparos en contar algunos de los problemas que tuvo la pareja antes del fallecimiento de Pedro Carrasco.

Tras escuchar todo lo que dijo la televisiva, Mosquera decidió acudir al programa donde trabaja Isabel Rábago para responder públicamente a su rival.

Durante los primeros minutos de la emisión, la tertuliana denunció públicamente que varios colaboradores de Viva la vida se habían estado riendo de ella, y esto es algo que a la periodista no le sentó muy bien.

"Me ha parecido un inicio de programa tremendo por lo que se ha dicho, se ha asegurado y se ha señalado", aseguró Isabel Rábago muy molesta.

"El tema de Rocío es muy complicado para todos. Que se me diga en un plató de televisión que me río, que menosprecio, que hago gestos y que prácticamente hago 'bullying…'".

“Que se me diga eso a mí y a esta señora de aquí [Alejandra Rubio], y que haya compañeros que se suban al carro y reafirmen esto, me parece que es lamentable. Sobre todo cuando, ni siquiera, te dan opción a contestar porque no se puede contestar", sentenció visiblemente enfadada.

En este momento, Emma García interrumpió a su compañera al sentirse señalada por sus palabras. "Aquí entro yo. ¿Cuándo no ha habido opción de contestar? Alejandra ha contestado. Deberías habérmelo dicho, me hubiera gustado. La primera que ha dicho que no ha visto esas risas, pero que iba a controlarlo para que no sucediera, he sido yo".

Por su parte, Isabel Rábago quiso dejar claro que no era una pulla hacia la presentadora, sino, más bien, hacia Raquel Mosquera. Aun así, la vasca se sintió directamente señalada. "Cuando dices que no has tenido la oportunidad de hablar, ¿quién es la que da aquí los turnos?”.

Finalmente, Emma decidió no echar más leña al fuego y quiso zanjar este malentendido. "No me lo tomo como algo personal. Te conozco y, es más, tú me conoces a mí".