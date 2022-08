Isabel Rábago se va de la lengua y confirma que el reencuentro se ha producido

Isabel Rábago es una de las periodistas del corazón que está mejor informada sobre los famosos de nuestro país. Rábago se ha labrado una extensa carrera a lo largo de los años, especialmente en Mediaset. En la cadena de Fuencarral es una colaboradora fija y ha pasado por numerosos programas en donde se informa sobre el mundo del famoseo.

Isabel Rábago, después de que Viva la vida bajase la persiana, se encuentra colaborando en Ya es mediodía. Y se espera que su recién estrenado trabajo en el programa, que presentará a partir de septiembre Joaquín Prat, irá para largo.

En las últimas horas, un asunto doloroso sobre un conocido personaje del corazón ha dejado impactada a la opinión pública, entre ellos Isabel Rábago. Y todo después de que le viésemos derrochar toda la energía y tesón en la última edición de Supervivientes.

Hablamos del anuncio de Nacho Palau, tercer clasificado en el reality estrella de Telecinco, en el que ha desvelado que tras realizarle diversas pruebas médicas padece un cáncer de pulmón.

Isabel Rábago desvela lo que ha pasado con el artista tras el anuncio de su ex

Él mismo lo anunciaba a través de las redes sociales. Este provocaba que su post se volviese viral, alcanzando más de 50 000 likes en menos de 24 horas.

"Ya puedo confirmar, después de muchas pruebas médicas, que estoy pasando un cáncer pulmonar. Que, hasta ahora, no tenía ni nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato", afirmó de forma decidida.

"No sé como agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente. Y os aseguro que vais a ser parte de mi recuperación", expuso.

"Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida. De reír, de compartir, de un abrazo, una sonrisa. Y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", finalizó Nacho un mensaje que ha dejado una gran tristeza en su entorno.

Lo cierto es que muchos venían barruntando que en los últimos días como superviviente en los Cayos Cochinos, Palau sufría una enfermedad extraña que le había deformado la cara.

Finalmente, el de Chelva confesó en sus redes que se trataba de un cáncer. Y el ex de Miguel Bosé ha provocado un reguero de reacciones de muchos amigos y conocidos del escultor valenciano. Y como no podía ser otra manera, Miguel Bosé también ha reaccionado.

La realidad es que Bosé era conocedor de la enfermedad de su expareja. Se ha puesto en contacto con él, según ha confirmado Isabel Rábago en Ya es mediodía.

La reacción de Miguel Bosé tras conocer que está enfermo

Isabel Rábago ha podido charlar con algunos 'colegas' de la profesión, y ha dado más datos al respecto en el programa donde colabora. “Me cuentan que sí que era consciente de esta noticia hace mucho más tiempo. No es que se lo hayan diagnosticado hace dos días”.

“Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con el cantante y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponde darla a mí. Pero, Miguel está al tanto”, ha aclarado.

Asimismo, Isabel Rábago ha opinado a nivel personal de la reacción que tomará Miguel tras conocer en qué situación se encuentra su ex.

“No tengo duda de que Miguel Bosé estará al lado de sus hijos, de los cuatro, lo tengo clarísimo”, sostenía Isabel Rábago.