Isabel Rábago se va de la lengua y deja a su marido Carlos sin saber qué decir

Isabel Rábago es una de las periodistas del corazón con más conocimiento de los famosos de nuestro país. A lo largo de los años, la colaboradora de Telecinco se ha convertido en uno de los pesos pesados de la cadena de Paolo Vasile.

A la ferrolana la hemos visto colaborar en numerosos programas. Y en todos ellos siempre se ha caracterizado por dar su más sincera opinión y hablar de forma vehemente. Aunque en ocasiones sus palabras sean incómodas para el resto de colaboradores o los invitados del programa.

Además de su faceta televisiva, hay otra que gran público desconoce y sobre la que ha hablado Isabel Rábago largo y tendido en las últimas horas.

Isabel Rábago admite que hace lo mismo que las influencers

En una entrevista para la web de Telecinco, la periodista se ha abierto en canal y ha sido muy sincera a la hora de hablar de ciertos aspectos de su vida. Uno de ellos ha sorprendido bastante al que es su marido desde hace años, Carlos Rodríguez.

Isabel Rábago ha hablado sobre un tema que pone en el punto de mira a las influencers de turno. Nos referimos a los retoques fotográficos. "Alguna vez utilizo un filtro. Si me levanto a las ocho de la mañana con una cara, así, pues me meto un filtro, pero un filtro normal", ha confesado la periodista.

Eso sí, la tertuliana de Ya es mediodía ha dejado claro que las clases de retoques que usa a diario no varían mucho su físico. "No un filtro de: ¿Señora, usted quién es? Además, a nosotros se nos ve en la tele", se ha defendido.

¿Volvería atrás en el tiempo?

La comunicadora también ha dado su punto de vista sobre el respeto a envejecer y lo poco que le preocupa.

"Hay veces que dicen: ¿Volverías atrás? Y yo digo: No. Yo soy mis años pasados, porque si volviese y cambiase algo, no sería yo", ha confesado.

Por otro lado, sobre la importancia que le da a los haters, la gallega lo tiene claro. Y no quiere que estos supongan un quebradero de cabeza en su vida.

La colaboradora de Ya es mediodía ha sido contundente sobre lo que opina acerca de los haters. "No te voy a dar a ti el poder de que algo que tú, que no me conoces, no sabes ni cómo soy ni cuál es mi trayectoria. Y me ves solamente en una pequeña pantalla, de crearme a mí inseguridades", ha dicho.

Así es la periodista de Telecinco fuera de la televisión

La colaboradora de Telecinco desveló también cómo es delante y detrás de las cámaras, y nos ha dejado varios titulares de calado.

“Creo que hay una imagen de mí de que soy muy vehemente, soy cortante, soy fría, soy muy inquisitiva. Que impongo, que intento imponer siempre lo que pienso… en eso sí que tienen razón. Nuestro medio no es fácil”, ha observado.

Deja claro que la Isabel de verdad no es la que se ve en los medios. “Soy tremendamente tímida y tremendamente sensible. Entonces, lo que hago siempre es protegerme para no darte ni una mínima pista de donde me puedes dañar”.

“No considero que tenga enemigos”, afirma. “Y quien se considere enemigo mío tiene un problema: no tiene mi atención ni mi tiempo”, aclara.

Por último, expone que “soy mucho más fácil de la imagen que proyecto. Relativizo todo… Y lo que pueden ser batallas televisivas las dejo ahí, forman parte de mi trabajo. Es que yo tengo una vida muy aparte de la tele”, incide. “Que es lo que me permite, quizás, tener los pies en el suelo”, ha finalizado su charla íntima.