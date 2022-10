Isabel Rábago confirma la infidelidad y tiene una discusión que no olvidará

Isabel Rábago es una de las colaboradoras más importantes de Telecinco porque siempre maneja información de primer nivel. Ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en una infinidad de ocasiones, por eso tiene tanto peso. Recientemente ha desvelado qué es lo primero que dijo Íñigo Onieva después de confirmarse su infidelidad a Tamara Falcó.

Isabel Rábago tiene buenos datos sobre el tema, así que opina con mucha rotundidad y su postura genera mucha polémica. Por ese motivo tuvo una dura discusión con Paloma García-Pelayo, cuya seña de identidad es la perfección y la profesionalidad. Las tertulianas se enzarzaron después de exponer sus planteamientos sobre el engaño amoroso que ha sufrido la marquesa de Griñón.

| EuropaPress

Isabel se ha enfrentado a Paloma, pues considera que Tamara tiene demasiados beneficios simplemente por ser hija de Carlos Falcó. “Estarás conmigo en que es un personaje muy protegido y que en la prensa se le está protegiendo”, le dijo a su compañera. García-Pelayo no se quedó callada y le preguntó: “¿Tú por qué tienes que señalar una sobreprotección?”.

Isabel considera que la hermana de Enrique Iglesias no es tan buena como quiere dar a entender, a pesar de que ahora sea una víctima. Es cierto que ha sufrido una infidelidad, pero la periodista cree que los medios deberían ser más objetivos. Está cansada de escuchar siempre lo mismo y exige más compromiso con la verdad, no quiere tantas opiniones.

Rábago no olvidará su discusión con Paloma García-Pelayo, pues ambas son grandes profesionales y fuera de cámaras tienen buena relación. El problema es que el revuelo que ha organizado Íñigo Onieva despierta muchas pasiones y posturas contrarias. Isabel no ha parado hasta hablar con testigos objetivos que le informen de todo lo que hay detrás.

Isabel Rábago admite que todo ha terminado mal

Isabel ha descubierto que Íñigo pronunció una frase después de salir el escándalo que lo explica todo, sus palabras son muy claras. “He sido infiel a Tamara, pero no he sido infiel a toda España”, le comentó a uno de sus íntimos amigos. Cada vez puede confiar menos en su entorno, pues supuestamente alguien cercano está hablando más de la cuenta.

| Mediaset

Rábago, haciendo gala de la profesionalidad que le caracteriza, no ha arremetido contra el excuñado de Enrique Iglesias. Ha dejado claro que no se ha portado bien, pero prefiere mantenerse al margen de unas críticas que parecen no tener fin. La colaboradora está cansada de escuchar comentarios que no se ajustan a la verdad y quiere tratar la noticia desde la justicia.

Paloma García-Pelayo ha dado la cara por la marquesa de Griñón, respeta la postura de su compañera, pero ella también tiene una opinión. “A mí lo que me estremece es la mentira continuada”, explicó la periodista en El Programa de Ana Rosa. El encontronazo terminó ahí, ambas han sabido separar lo profesional de lo personal y vuelven a ser amigas.

Isabel Rábago se ha convertido en alguien indispensable

Isabel tiene a sus espaldas una carrera plagada de éxitos, se ha convertido en un rostro fundamental para entender la prensa del corazón. Cada vez tiene más peso en Telecinco, pero se ha dado cuenta de que quiere luchar por sus sueños al completo. Por eso no solamente está centrada en la televisión, también en su faceta como abogada.

Rábago está formándose a distancia para convertirse en una experta en leyes y estos conocimientos le sirven para entender la crónica rosa. Sus responsables saben que es la mejor, por eso está en los programas más importantes de Mediaset. Trabaja para la productora de Ana Rosa Quintana y para La Fábrica de la Tele, empresa que está detrás de Sálvame.