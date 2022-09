Isabel Rábago confiesa que está perdida y su marido acepta que ya no hay solución

Isabel Rábago está más enamorada que nunca 26 años después de conocer al que desde 2007 es su marido, Carlos Rodríguez. Ambos se conocieron durante su etapa universitaria y desde aquella época no se han separado el uno del otro ni un momento.

Lo cierto es que la colaboradora de Telecinco lleva muchos años delante de las cámaras hablando del mundo del corazón. Y a pesar de ser una periodista muy conocida, siempre ha tenido a bien preservar su intimidad en cierto modo.

| Mediaset

El hombre de su vida, al que conoció con 19 años, es uno de los pilares de su existencia. Y aunque no hable mucho de él, si deja constancia en sus redes que está profundamente enamorada de su marido. Hablamos de un hombre que también es periodista como ella y del que no se sabe demasiado entre el gran público.

Isabel Rábago ya no puede ocultárselo a su marido ni un minuto más

Así se refería a su chico hace unos meses, por el que siente una gran admiración desde hace muchos años, como siempre pone de manifiesto.

"Mi prioridad es él, nos conocimos con 19 años y no, no nos equivocamos. Siempre juntos, creciendo juntos, sin soltarnos la mano. Nos levantamos juntos tantas veces caímos, y no quiero, ni sé estar sin él. Carlos, eterno, mi vida, mi amor, mi prioridad, sin él no existe nada".

| TELECINCO

Rábago se expresa a tumba abierta en algunos de sus posts románticos que dedica al hombre de su vida. A pesar del amor que se profesan, hace un tiempo la colaboradora de Mediaset dejaba claro el motivo por el que no han formado una familia.

"Es una decisión conjunta y absoluta de los dos, siempre lo hemos tenido claro y es una elección que no cambio por nada del mundo". Así se expresaba la madrileña, ya que esta forma de vivir es la más idónea para su frenético estilo de vida.

"Sin hijos puedo hacer muchas cosas a otro tiempo y a otro ritmo", afirmaba la periodista del corazón para zanjar este tema.

Isabel Rábago le manda un mensaje directo a su marido Carlos

Volviendo a la actualidad, Isabel Rábago no ha dejado pasar la oportunidad de demostrar con un simple post lo mucho que quiere a su marido, Carlos Rodríguez. Y lo ha hecho con una publicación que ha provocado que se vuelva viral en pocos minutos.

| Instagram

Hablamos de una fotografía que ha compartido la colaboradora de Ya es mediodía en la que Rábago ha tenido a bien colgar una foto en blanco y negro del matrimonio.

Ambos comparte una bonita velada en el centro de la capital española. Un romántico encuentro entre ambos en la calle Jorge Juan de Madrid. Y en dicha fotografía se les ve sentados en una mesa de un restaurante mirándose fijamente y con cara de enamorados.

"21 de septiembre y me sigo perdiendo en tu mirada"

Parece ser que el matrimonio está de aniversario e Isabel le ha dado una sorpresa a Carlos en forma de publicación de Instagram.

La periodista ha escrito un mensaje escueto pero lleno de significado y todo hace pensar que se trata del aniversario de Isabel y Carlos.

"21 de septiembre y me sigo perdiendo en tu mirada", ha sido el breve mensaje que ha compartido la veterana colaboradora de televisión. Con todo, el post se ha llenado de comentarios con emoticonos de corazón que, sin duda, han emocionado a la protagonista de esta fotografía.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón