Isabel Rábago confiesa cómo está al confirmar que lo de su embarazo no tiene solución

Isabel Rábago es una de las grandes periodistas de Telecinco y eso tiene un precio: sus compañeros investigan en su vida privada. La suerte es que nunca ha ocultado nada, así que sabe que nada de lo que está saliendo le puede dejar en mal lugar.

Está de plena actualidad porque ha transmitido una información importante sobre Miguel Bosé: ya conoce la enfermedad de Nacho Palau.

Isabel Rábago ha conseguido que todo el mundo esté pendiente de ella y el público ha comenzado a investigar en su pasado. Hace unos meses confesó que lo que pasaba con su embarazo no tenía arreglo porque era una decisión que ya está tomada. Tanto ella como su marido han pensado que lo mejor es disfrutar de la relación y en estos planes no hay cabida para los hijos.

| Mediaset

Isabel desveló que se sentía muy orgullosa de su postura, en ningún momento se ha arrepentido de no ser madre. Dio una entrevista para hablar de su última novela y aprovechó para tratar este tema en profundidad porque no quería que el público se confundiera.

Aseguró que Carlos, el hombre con el que comparte su vida, estaba completamente de acuerdo con la idea de no tener niños.

Isabel sabe que no hay solución posible: ha elegido un modo de vida que le hace feliz y no tiene intención de cambiarlo ahora. “Es una decisión absoluta y conjunta de los dos, es así y siempre lo tuvimos claro, absolutamente siempre. Es algo que no cambio por nada y quizá por eso me permite hacer muchas cosas”, explicó la periodista en Viva la Vida.

Rábago es una de las profesionales más destacadas de Telecinco, no es una simple periodista, también es escritora y abogada. Tiene a sus espaldas una trayectoria brillante y sigue avanzando porque es adicta al conocimiento, nunca se cansa de aprender. Tiene relación con rostros muy importantes, por eso sabe cómo se encuentra Miguel Bosé después del problema de Nacho Palau.

Isabel Rábago ha desvelado el secreto de su relación

Isabel es la envidia de sus compañeros porque está casada con el hombre perfecto: Carlos, una persona que no quiere saber nada de la televisión. Ha tenido muchas oportunidades de hacer negocio en la prensa rosa, pero él prefiere centrarse en sus proyectos laborales. Es un gran profesional y tiene muy buena fama, a pesar de que el público no le ponga cara ni apellido.

| Telecinco

Isabel Rábago explicó que su esposo le ha ayudado a escribir su último libro, una novela que ha arrasado en ventas y recibido buenas críticas. La colaboradora tiene mucho talento, por eso trabaja en los mejores programas de Telecinco. Pilar Vidal, una de sus compañeras, apoya la determinación que ha tomado y entiende que no haya querido tener descendencia.

“Quizá sigue tan enamorada de su marido porque no han tenido hijos. Decidieron en un momento dado no tener familia y lo disfrutan todo el uno para el otro. Es una decisión como otra cualquiera”, comentó Pilar Vidal cuando salió la luz la noticia.

La periodista ha conseguido algo realmente complicado: mantener a su marido apartado del foco mediático. Ella es uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla, pero ha logrado que su vida privada esté fuera de la televisión.

Isabel Rábago destapa sus verdaderos sentimientos

Isabel Rábago conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón, por eso sabe que lo mejor es contar la verdad a tiempo. Desveló que nunca ha sentido la necesidad de quedarse embarazada, es un sentimiento que no forma parte de ella y es igual de respetable. A cambio se ha centrado en su matrimonio, piensa que no sería capaz de avanzar sin la ayuda de su esposo.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

“No sería quien soy sin él, no imagino mi vida sin estar a su lado y no quiero hacerlo porque hemos crecido juntos”. La colaboradora ha conseguido ganarse el respeto de sus compañeros y cada vez tiene más presencia entre el público. Los espectadores se han dado cuenta de que es una de las grandes profesionales del momento, de ahí que maneje tanta información.