Isabel Rábago admite la infidelidad, pero señala a Pablo Motos

En los últimos días, el tema de Íñigo Onieva y Tamara Falcó está sonando con muchísima fuerza en los medios de comunicación de nuestro país. Y no es para menos la verdad porque la historia de ellos dos, sin duda, se ha convertido en una de las grandes polémicas del mundo del corazón.

Desde luego, a la misma Isabel Rábago le consta que es así, ya que en el espacio donde colabora, El programa de Ana Rosa, se está debatiendo bastante este tema. No solo el formato matutino está haciendo eco de esta controversia, sino también otros muchos programas de Telecinco.

Asimismo, después de que la marquesa de Griñón apareciese públicamente en el evento de Kronos Homes, se están siguiendo sus pasos todavía más. Los medios quieren conocer todos los detalles y ansían descubrir cómo acabará toda esta historia.

Justamente, Isabel Rábago vio que esta volvió a la vida pública cuando apareció nuevamente en El Hormiguero, donde ejerce de colaboradora. La presencia de esta en el espacio de Pablo Motos fue muy aplaudida, pero a la periodista no le hizo nada de gracia, ya que no dudó en señalar al espacio de Antena 3.

Isabel Rábago le para los pies a Tamara Falcó por su aparición en El Hormiguero

Sin duda alguna, la comidilla de estos días en la prensa rosa de nuestro país está siendo la ruptura de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Lo cierto es que nada más salir a la luz el polémico vídeo en el que se veía al empresario siendo infiel a Falcó, todos los medios ponían su atención en la pareja. Desde luego, esta historia está siendo el escándalo del año y los medios lo saben.

Por esta razón, los formatos televisivos no dudan en debatir sobre este tema que está dando mucho de que hablar. Justamente, El programa de Ana Rosa ha sido uno de ellos. Día tras día van saliendo nuevos detalles y los formatos de la pequeña pantalla son los primeros en comentarlos.

Desde el plató del formato matutino, los colaboradores no han dudado en comentar la famosa aparición de la socialité en El Hormiguero. Fue allí donde la influencer contó con pelos y señales cómo se enteró de que su chico la estaba engañando. Como ella misma afirmó, en un principio, estaba firmemente segura de que el polémico vídeo era de 2019 porque se lo confirmó Íñigo Onieva.

"Después empezó a cambiar la historia, le dije la famosa frase del nanosegundo, aunque no sé lo que es el Metaverso. Cuando vi que flaqueaba... Dejé el anillo en la mesa, cogí a mis perras, intenté meter todo en un bolso y vino una amiga a por mí. Me fui a casa de mi madre y ya empezó a salir todo... Todo, todo, todo", explicaba.

"Primero, yo tengo una visión totalmente distinta. Y después, hay muchísimo más de lo que yo no tenía ni idea", dijo.

Estas declaraciones y muchas más empezaron a ser muy comentadas en distintos programas de televisión, entre ellos, El programa de Ana Rosa. El presentador, Joaquín Prat, destacó que Falcó "tenía todo el derecho a contar su vida", algo que Isabel Rábago puntualizó diciendo que "no es lo cristiano".

Lo cierto es que Isabel Rábago estaba reprochando cómo estaba actuando la hermana de Enrique Iglesias tras la infidelidad de su novio.

"La manera que tuvo de verbalizarlo al decir que 'hay mucho más' es desafiante. Entiendo tu dolor y lo comparto, pero soy partidaria de que se está acosando a Íñigo Onieva. Ha habido infidelidades peores", argumentaba Isabel Rábago.

Isabel Rábago, defiende a Íñigo Onieva

Siguiendo el discurso, Isabel Rábago explicó que no entendía la actitud de la ganadora de MasterChef Celebrity. "Hay determinadas manifestaciones que hace desde ese estado de shock en el que se encuentra", empezaba diciendo.

"Sus amigos dicen que se lo advirtieron muchas veces ella no lo creía. No puedes decir que te despertaste un día y te encontraste con una persona diferente a la que conocías porque ya te lo habían advertido. Otra cosa es que no te lo creyeras porque tú no lo habías visto", explicaba.

De la misma manera, la periodista quiso apuntar que durante la intervención de Falcó en el programa de Pablo Motos, "hubo frases innecesarias porque ya bastante tiene Íñigo".

