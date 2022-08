Isabel Preysler y Vargas Llosa cortan por lo sano después de las humillaciones

Isabel Preysler y su pareja, el escrito Mario Vargas Llosa, están muy cansados de las críticas. Por eso, no se lo han pensado dos veces a la hora de cortar por lo sano.

Este viernes, 5 de agosto, se estrenó en Netflix Tamara Falcó: la marquesa, el nuevo título de la plataforma en el que la Marquesa de Griñón va a documentar la creación de su nuevo restaurante.

| GTRES

Durante los seis capítulos que componen esta producción audiovisual, la colaboradora de El Hormiguero se ha propuesto crear un menú "en tiempo récord" con el que quiere sorprender a Isabel Preysler y convencerla de que lo suyo es la gastronomía.

Ahora, 'la reina de corazones' ha decidido dar un golpe encima de la mesa tras hacerse eco de las críticas que, tanto ella como su hija, están recibiendo.

Isabel Preysler está muy enfadada

Isabel Preysler no ha podido esconder su enfado tras enterarse de que uno de los presentadores más famosos de nuestro país no ha tenido ningún reparo en criticar con dureza la serie documental de Tamara Falcó.

Jorge Javier Vázquez se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones de verano. Después de haber estado unos días aislado tras dar positivo en coronavirus, el periodista ha hecho las maletas y ha puesto rumbo a Perú, donde pretende desconectar de la rutina.

Durante estos días, el presentador de Supervivientes ha tenido la oportunidad de ver la nueva producción de Netflix, en la que Isabel Preysler tiene un papel fundamental en la trama.

| España Diario

Pero, al contrario de lo que todos esperaban, al de Badalona no le ha gustado demasiado. El pasado 5 de agosto, coincidiendo con el estreno de Tamara Falcó: la marquesa, Jorge Javier acudió a su cuenta de Twitter para dar su más sincera opinión.

El presentador no se lo pensó dos veces a la hora de compartir su primera impresión. "Ya he visto los capítulos de La marquesa. Y nada. (Abro hilo)", escribió el presentador de televisión.

Lo primero que quiso destacar fue el protagonismo que diseñador, Juan Avellaneda, tiene dentro de la serie. "Por destacar cositas: jamás me fiaría de un amigo como Juan Avellaneda, que te dice sí a todo".

Además, también quiso comentar la presencia de las amigas de Tamara Falcó. "Las amigas católicas de Tamara, que invitan poco a alistarse", aseguró el catalán.

Pero lo que más le ha molestado a Isabel Preysler, fueron las palabras que el comunicador le dedicó a ella y a su pareja, Mario Vargas Llosa.

"Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además, aparece antipática y un pelín amargada", opinó con dureza. Aunque para el escritor, sí tuvo buenas palabras. "Se me olvidaba: Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate".

| GTRES

Para finalizar este hilo de Twitter, el conductor de Sálvame quiso aprovechar la ocasión para comparar este documental con el de Georgina Rodríguez.

"Por comparar: Georgina es una choni aunque es mucho más choni de lo que ella se cree. Tamara Falcó es pija y ejerce. Ninguna objeción. Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo".

Isabel Preysler recibe apoyo a través de las redes sociales

Lo que menos se esperaba Isabel Preysler era que los usuarios de esta red social iban a salir en su defensa. Y es que, después de hacerse pública la opinión de Jorge Javier, varios fans de esta mediática familia han dado la cara por ella.

"¿A quién no tienes envidia? Te gustaría ser como tantos y al final no eres más que tú, una persona que cuidadito contigo, yo de ti sí que no me fio, a las pruebas me remito. Vive tu vida y deja a los demás que vivan la suya, pero si no hablas de los demás, no comes", aseguró un tuitero.

"Qué pena, Jorge Javier. Ya estás buscando otra diana en la que volcar toda tu frustración. Eres tan envidioso que tienes que arremeter contra ella. Ya te gustaría a ti ser la marquesa y tener la vida que ella tiene, por muy insulsa que digas que es", arremetió con dureza otro usuario.