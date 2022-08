Isabel Preysler recibe un insulto y entiende que la relación no puede continuar

Isabel Preysler pasará a la historia por ser una de las mujeres más elegantes del país, pero cada vez tiene más cuentas pendientes. Su imagen es impoluta, el problema es que le están involucrando en escándalos que no le dejan en buena posición. Carmen Lomana se ha convertido en su gran enemiga y le ha insultado porque no entiende su comportamiento.

Isabel Preysler ha creado escuela y su hija Tamara ha aprendido bien la lección, así que ella también tiene un estilo muy llamativo. La influencer usa los mejores trajes y siempre recibe buenas críticas, pero se ha topado con un buen detractor. Carmen Lomana no le perdona que use sus vestidos y mucho menos que coincidan en un evento con la misma ropa.

Isabel y Tamara Falcó conocen mejor que nadie el funcionamiento de los medios, motivo por el que han decidido guardar silencio. Saben que contestar a la empresaria no haría más que aumentar la tensión, pero eso le ha dado más fuerzas. Carmen les ha llamado “pesadas” porque se ha dado cuenta de que madre e hija supuestamente siguen copiándose de ella.

Isabel está siendo vigilada porque Tamara ha protagonizado un documental en Netflix que está dando mucho de qué hablar. La marquesa ha mostrado cómo es su vida para que el público entienda que hay rumores que no se ajustan con la realidad. La serie está teniendo una gran repercusión, lo que ha provocado que la popularidad de la familia crezca.

Preysler lleva toda la vida en las revistas y lo cierto es que es imposible encontrar a alguien que hable mal de ella. Ahora tiene un conflicto con Carmen, pero los expertos en corazón aseguran que la ex de Julio Iglesias es muy respetada. Siempre ha entendido que era un personaje público, por eso se deja fotografiar y responde a los reporteros.

Isabel Preysler está al tanto de los rumores de crisis

Isabel mantiene una relación sentimental estable con Mario Vargas Llosa, pero ciertos medios aseguran que hay problemas entre ellos. Nada más lejos de la realidad, la madre de Tamara Falcó está encantada con su pareja y no ha pensado en separarse. Es cierto que el escritor ha estado en su piso de soltero un tiempo, pero era por motivos de trabajo: necesitaba concentrarse.

Preysler es consciente de que la prensa le está pisando los talones, pero no tiene nada que ocultar y ha decidido seguir su camino. El tiempo le dará la razón, pues no tiene ninguna intención de separarse de Vargas Llosa, sigue igual de enamorada que siempre. El entorno confirma que entre ellos nunca ha habido diferencias, a pesar de que son muy distintos.

La novia del escritor acaba de recibir un nuevo insulto de Carmen Lomana y ha entendido que la relación cordial no puede seguir. Es necesario mantener las distancias, no se merece recibir ciertos ataques y prefiere cortar antes de que sea demasiado tarde. La empresaria está dolida porque se siente plagiada, sabe que su estilo es especial y no quiere que nadie le copie.

Isabel Preysler prefiere no hablar del conflicto

Isabel es una mujer informada y sabe que Carmen ha hablado del problema con varios periodistas, pero ella no quiere seguir este paso. “Me parece de mal gusto, mira que no hay vestidos en esa firma de ropa que ha tenido que ir a por el mío, que además me encantaba”. Lomana no perdona y quiere que el público descubra lo que está sucediendo para que no tenga una imagen equivocada.

Preysler prefiere continuar con su línea: tiene muy buena reputación y no consentirá que ningún conflicto le salpique. Justo ahora su hija está muy expuesta y sabe que lo mejor es tener un perfil bajo, Tamara necesita tranquilidad. Mario Vargas Llosa está lejos del problema, él no forma parte del mundo del corazón y ningún periodista se atreve a preguntarle.