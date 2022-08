Tamara Falcó preocupada por el imprevisto problema de salud: hay que operar ya

Tamara Falcó se encuentra en medio de su mejor etapa personal y profesional, estando a punto de estrenar su propia docuserie en Netflix.

Sin embargo, en medio de tantas alegrías, debe afrontar un pequeño bache de salud, y es que tendrá que ser operada por una dolencia en el hombro. Una complicación que ya han asegurado desde su entorno que no es grave y tiene una fácil recuperación.

La marquesita de Griñón sufre hiperlaxitud en el manguito rotador del hombro, algo muy común y que se soluciona mediante un procedimiento bastante sencillo.

"He tenido mucha suerte con mi familia", admite orgullosa la protagonista en uno de los primeros capítulos de su documental. Y es que Falcó se ha sentido muy apoyada en estos momentos algo complicados.

"Soy la hija de una de las mujeres más elegantes de España y de Carlos Falcó, un reconocido viticultor, marqués de Griñón y grande de España", alega presentándose.

En Tamara Falcó: La Marquesa, la protagonista hablará sin tapujos sobre los aspectos más desconocidos de su vida. De hecho, incluso llegaba a plantearse dedicar su vida por completo a la religión.

"En vez de querer salir por la noche a tomar copas, me apetecía quedarme en casa rezando el rosario, llegué a plantearme ser religiosa", explica.

Sin embargo, parece que un atractivo joven se interpuso en su camino y le hizo cambiar de planes. La hija de Isabel Preysler no puede estar más ilusionada con Íñigo Onieva e, incluso, se plantea pasar por el altar.

Algo sobre lo que llega a bromear en la docuserie: "El que se va a asustar es Íñigo cuando vea esto. Estoy en plan psicópata viendo vestidos de novia antes de comprometerme", apunta entre risas.

Tamara Falcó habla sobre su estado de salud

"Cuando le diga a Íñigo que he estado viendo trajes de novia lo que espero es que no malinterprete la reacción de mi madre. No es por él es por el concepto; mi madre lo que no quiere es perderme, ella cree que voy a volver a su casa. No es que no me quiera ver feliz, pero quiere que esté con ella".

"Me imagino casada con él, ya no pierdes el tiempo con alguien que no veas un futuro", afirma muy segura.

Lamentablemente, no es oro todo lo que reluce, y tanto la marquesita como su novio han enfrentado muchos rumores maliciosos.

Sobre todo, aquellos relacionados con el desenfrenado estilo de vida de Onieva, que se pega unas juergas impresionantes ante las que nadie se queda indiferente.

Una forma de ser completamente opuesta a la de Tamara Falcó, quien opta por la tranquilidad y los retiros espirituales en los que espera encontrarse a si misma. Hace poco, la marquesita hablaba abiertamente sobre su noviazgo y su próxima operación, dejando claro que todo estaba perfectamente.

"No me he operado aún. Le preguntaron a mi madre por mí en el Teatro Real y ella contestó 'muy bien', pero porque no oía a la prensa", aclaraba.

"Soy hiperlaxa y se ha dañado. Me lo han detectado ahora, pero es algo típico", aseguraba en tono tranquilizador.

Aunque lo que sigue siendo un misterio es si su novio estará presente en ese momento tan delicado o preferirá seguir de fiesta en alguna playa paradisíaca, como viene acostumbrando.

"No sé. No me acuerdo bien del nombre médico, pero creo que es el manguito rotador", apostillaba la hija de Isabel Preysler.

"Me molesta el hombro, pero tampoco tanto, solo con algunos gestos. Por ejemplo, no puedo sacar al tenis. Por eso, no me he operado ni es urgente. Tendré que hacer fisioterapia", explicaba queriendo restarle importancia.