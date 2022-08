Isabel Preysler, inquieta al saber que la amante ha regresado para quedarse con todo

Isabel Preysler siempre ha destacado por ser una musa para la prensa del corazón, pero en su vida a cambiado algo de repente. La periodista Pilar Eyre escribió una novela basada en la historia de amor que la madre de Tamara Falcó tuvo con Julio Iglesias. Se llama Un amor de Oriente y en las últimas semanas está ganando mucho peso en el marcado literario.

Isabel Preysler prefiere mantener su privacidad al margen, a pesar de que su biografía ha sido retransmitida en las portadas de ciertas revistas. Es un personaje público, pero todavía hay muchos detalles que se desconocen y la escritora anterior quiere sacarlos a la luz. Pilar asegura que Julio Iglesias tuvo muchas amantes mientras estaba con la reina de corazones.

Isabel, siguiendo la información de Un amor de Oriente, no quería casarse porque sabía que su relación estaba plagada de engaños. Pero se quedó embarazada y no tuvo más remedio, pues en aquella época la imagen era más importante que la felicidad. El público quiere saber quién era la amante del artista, esta mujer ha regresado para quedarse con el protagonismo de Preysler.

Isabel ha atravesado momentos muy duros al lado de su primer marido, pero nunca ha hecho ningún comentario sobre este tema. Su intención es guardar el secreto hasta el final, pues un escándalo no haría más que ensuciar su impecable reputación. Se ha codeado con las personas más influyentes desde que llegó a España y nada ni nadie podrá cambiar esta tendencia.

Preysler, según Pilar Eyre, soportó demasiadas infidelidades por parte de Julio y además él tenía un comportamiento bastante injusto. “Como todos los infieles, era un celoso enfermizo”, comenta la catalana en una entrevista para el diario El Español. “Él también se engañó porque creía que Isabel era un chica sumisa y que sería la mujer ideal de todo artista”.

Isabel Preysler ha estado en silencio demasiado tiempo

Isabel ha optado por no hablar de este tema con ningún periodista, pero ningún secreto dura para siempre en la prensa rosa. La autora de Un amor de Oriente asegura que el matrimonio entre Preysler e Iglesias fue nefasto porque él no era sincero. El público quiere saberlo todo acerca de la otra mujer que ocupaba el corazón del artista, pero no se conocen demasiados detalles.

La filipina tuvo mucho aguante y supuestamente soportó varios engaños, así que es complicado señalar a una tercera persona. Había muchas mujeres que querían pasar la noche con Julio Iglesias, por eso siempre ha tenido tanta fama de conquistador. El problema es que compaginaba estos deslices con relaciones formales que estaban en boca de todos.

Preysler no consentía las infidelidades, por eso estuvo a punto de romper con Julio justo antes de quedarse embarazada. “Ella estaba desesperada y cuando se enteró no quería casarse”, explica Pilar en El Español después de haber investigado la historia. “Quería tener a su hijo en San Francisco, dónde tenía una tía y que nadie se enterara”.

Isabel Preysler logró vengar la situación

Isabel, haciendo gala del coraje que le caracteriza, no se dejó doblegar y siempre tenía preparado un ataque lo suficientemente justo. “Lo que le fastidiaba a él es que ella fuera una mujer calmada y que ante sus ataques de rabia siempre contestara con una sonrisa”. Pilar Eyre ha dado un paso más y ha asegurado que el cantante no tenía sentimientos demasiado transparentes.

“Julio no habla mal de ella, pero en el fondo la odia, es una suposición mía, porque es la única mujer que le ha dejado”. Preysler sabía que tenía mucha fuerza y no estaba dispuesta a estar a la sombra de cualquiera, por eso rompió el matrimonio. Desde entonces ha estado en boca de todos los periodistas, pero es difícil encontrar a alguien que hable mal de ella.