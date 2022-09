Isabel Preysler, impactada al saber que Tamara Falcó ya ha desvelado lo del embarazo

Isabel Preysler es consciente de que Tamara Falcó, su cuarta hija, ha sido noticia constante en las últimas semanas. El motivo es que han aparecido informaciones sobre su futura boda con Íñigo Onieva e incluso sobre una posible ruptura. Y a todo esto hay que unir que también se ha hablado de embarazo.

Pero ahora todas estas cuestiones se han aclarado de forma contundente. Sí, porque la joven no ha dudado en hablar para la prensa de forma clara y directa.

Isabel Preysler descubre qué hay del matrimonio

La pareja de Mario Vargas Llosa ha visto que Tamara ha acudido a la presentación de la última colección de joyas de Tous. Allí, además de posar para los medios, ha hablado con los periodistas acreditados que le han preguntado sobre su vida sentimental.

Como recoge Chance, se ha querido saber si se va a casar o si directamente ya no está con su novio. Ante esto ha respondido: “No confirmamos que estemos comprometidos. Habría que hablar con Íñigo para preguntarle cuándo ha sucedido exactamente la pedida, porque yo no estaba”.

“La periodista en cuestión parece que tenía muchísimos datos y parecía bastante verídico. Yo la verdad es que no me he enterado de mucho, porque apagué el móvil tras recibir una avalancha de datos sobre el compromiso”.

En este punto se le ha preguntado sobre las informaciones que indicaban que la segunda temporada de su serie giraría en torno a los preparativos del enlace. Al respecto, ha contestado: “¿También se ha dicho eso? Tengo la reunión con Netflix la semana que viene. No sé si va a haber segunda temporada, no hemos llegado a ningún acuerdo”.

Eso sí, ha dejado claro que cuando se case espera que la ceremonia “sea muy romántica. Me la imagino con todos mis amigos y con mi familia, con mis amigas llorando. Yo no lloraré porque no estaré igual de mona en las fotos”.

Las noticias que indicaban que había roto hace unos días con su chico también las ha desmentido a su modo. Y es que ha dicho: “Normalmente me viene una información positiva y luego otra de ruptura”.

Como no podía ser de otra manera, Isabel Preysler ha visto a los periodistas querer saber qué hay de cierto en las habladurías que indicaban que su hija estaba buscando el embarazo. Una cuestión sobre la que Falcó ha manifestado: “Esos rumores ya son un poco insultantes, no sé cómo tomármelos”.

Preysler puede estar tranquila, eso sí, porque la joven quiere darle nietos llegado el momento. Ha dejado claro que sí le gustaría tener un bebé.

Isabel Preysler, encantada por ver a su hija feliz

Isabel Preysler ha visto a su cuarta hija sonriente ante los medios, zanjando rumores e incluso hablando de temas de máxima actualidad. Así, se ha referido a la muerte de la reina británica: “Al saber de su fallecimiento es como si perdiéramos a alguien que realmente conocemos. Hemos crecido todos con ella y la verdad es que es una pena”.

“Es una generación fantástica que ya se pierde, pero ella también tenía que descansar un poco”.

Sobre la llegada al trono del hijo de la monarca, Carlos III ha expuesto: “Es un señor elegantísimo y estupendo. Yo creo que ha tenido tan buen ejemplo con una gran reina que lo va a hacer muy bien”.

