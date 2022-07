Isabel Preysler confirma lo que todos callan sobre la delicada salud de Julio Iglesias

Hace tan solo unas horas, ha salido a la luz una inquietante noticia que ha preocupado a todo el mundo.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Y es que Julio Iglesias, uno de los grandes cantantes de nuestro país y a nivel mundial, está atravesando una complicada situación.

Lo cierto es que el exmarido de Isabel Preysler ya lleva años padeciendo graves problemas de salud debido a su edad y al accidente automovilístico que padeció cuando era joven. Sin embargo, ahora la situación ha empeorado notablemente y sus hijos ya lo saben.

En un principio, el delicado estado de salud parecía apuntar que eran simples rumores. No obstante, un amigo muy cercano a Julio Iglesias ha confirmado los peores presagios a la familia.

Además, como era de esperar, dichas teorías han empezado a estar en boca de todos los medios, que, a su vez, han difundido la trágica noticia sobre el cantante.

| GTRES

Isabel Preysler, testigo de los graves problemas de salud de su exmarido

Julio Iglesias es uno de los grandes artistas que han marcado un antes y un después en el sector de la música. Desde que sufrió un accidente de coche junto a sus amigos en 1962, fue obligado a abandonar su futuro prometedor como futbolista del Real Madrid.

No obstante, pese a la mala fortuna, el madrileño descubrió su talento oculto: la música. A partir de entonces, fue triunfando en numerosos países y ganando una gran cantidad de premios prestigiosos que han consolidado su carrera como intérprete.

Si bien es cierto que, aunque pudo recuperarse del duro episodio que vivió cuando era joven, el artista tuvo que lidiar con las consecuencias del incidente hasta el día de hoy. Durante la pandemia, Isabel Preyslerpudo ver que su exmarido ya tenía ciertos problemas de movilidad.

Visiblemente delicado, los periodistas presentes capturaron imágenes del cantante acompañado de dos mujeres que lo ayudaban a caminar. Tras salir a la luz dicha serie de fotografías sobre él, Julio Iglesias no tardó en desmentir sobre que estuviera padeciendo un problema grave.

No obstante, ahora, han vuelto a resurgir los rumores y apuntan que el padre de Enrique Iglesias está peor que nunca. En esta ocasión, el madrileño ha decidido guardar silencio al respecto.

Según Jorge Rial en Argenzuela, ha asegurado que el cantante se encuentra en silla de ruedas. Y es que el estado de salud del exmarido de Isabel Preysler sería tan complicado que el periodista ha hecho una confesión que ha preocupado, sobre todo, a los más allegados del artista.

"Cada vez que los veo (memes) ya no me divierto porque me quedo con la imagen que se encontró otro famoso cantante que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami", empezó diciendo.

| GTRES

Además, el periodista ha comentado que un amigo íntimo de Iglesias, 'El Puma', fue a visitar al madrileño en su vivienda de Miami (Estados Unidos). "Este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él, está armando una producción musical de duetos. Y dijo que quiere hacer un dueto con él, por eso, lo fue a visitar", explicó.

Cuando el cantante venezolano acudió acompañado de su esposa al hogar del músico, lo que vio hizo que se quedara impactado. "Van caminando y a lo lejos se ve la nuca de Julio". "También se ven mujeres en topless en la piscina".

"Cuando se van acercando, ven que no estaba sentado en una silla común, sino que es una silla de ruedas". Sin duda alguna, una terrible noticia para los fans de Julio Iglesias, que no se esperaban que el estado de salud del madrileño fuera tan delicado como se estaba rumoreando.

Julio Iglesias teme por su imagen

Lo cierto es que el mismo hijo de Isabel Preysler, Julio Iglesias Jr., ya desmintió ante los medios los problemas graves de su progenitor. "Mi padre está de maravilla", comentaba tajantemente.

No es de extrañar que el hermano de Tamara Falcó haya preferido guardar silencio con el propósito de no preocupar a la prensa y a los más fieles seguidores del artista. Además, el propio Julio Iglesias no quiere que "nadie lo vea así porque vive de su imagen".

Sin embargo, 'El Puma' no solo advirtió que el cantante padeciera graves problemas de movilidad, sino también tendría "un problemita de memoria". Pero, pese a que está atravesando un mal momento, el madrileño está de lo más ocupado debido a un asunto en concreto.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Y es que el exmarido de Isabel Preysler le confesó al venezolano que aun así "no se priva de ningún placer audiovisual". Asimismo, refiriéndose sobre el hecho de estar rodeado de mujeres en topless en el jardín de su vivienda.