Isabel Preysler deja de esconder el verdadero estado de salud de Tamara Falcó

Isabel Preysler es una de las socialités más destacadas de nuestro país. No es para menos la verdad porque la pareja de Mario Vargas Llosa deslumbra allá por donde pasa. Su increíble gusto para la moda la ha posicionado en los altos estándares de la sociedad española.

Sin duda alguna, un asombroso gusto que ha heredado su hija Tamara Falcó. Ambas, en cada ocasión que protagonizan un posado, revolucionan las redes sociales por sus destacados outfits. Justamente, hace unos días, Isabel Preysler volvía a estar en el foco mediático por el atuendo que decidió lucir en el Teatro Real de Madrid.

Una cita a la ópera que tuvo con el escritor y que no dudó en llevar sus mejores galas para la ocasión. Con un vestido de flores perfecto para el verano, deslumbraba al lado de su fiel compañero.

No obstante, tras acabar la función, se encontró, como era de esperar, con la prensa. En ese momento fue cuando la socialité tuvo que responder a las cuestiones que le estaban planteando los periodistas presentes sobre un tema en concreto. Un asunto que está relacionado con la salud de su hija Tamara Falcó.

Isabel Preysler rompe su silencio respecto al estado de salud de su hija

Isabel Preysler está acostumbrada a tener que lidiar con las cámaras y ser el foco de atención. La exmujer de Julio Iglesias siempre se mantiene educada y amable ante los medios y, evidentemente, esta vez no ha sido la excepción.

Pese a que el tema que trató la prensa era sumamente delicado, la socialité no dudó en contestar para aclarar la situación en la que se encuentra la marquesa de Griñón. Y es que, como ya confesó en para El Mundo, Tamara Falcó admitió padecer un problema de salud localizado en el hombro.

"Piensan que he tenido un accidente, pero no saben cuándo", explicaba. Además, reconoció que la única vía para solucionar este asunto era ponerse en manos de un cirujano profesional. Eso sí, Tamara Falcó tenía muy claro que esta operación no iba a trastocar sus planes profesionales.

Sobre todo, no iba a afectar al estreno de su docuserie Tamara Falcó: La Marquesa, que verá la luz el próximo 4 de agosto en la exitosa plataforma de Netflix. Por lo que afirmó que la intervención quirúrgica iba a producirse antes de su emisión.

Asimismo, tras la operación, su madre ha decidido hablar públicamente al respecto. "Estupendamente, mejor que nunca”, ha reconocido la hispano-filipina. En la misma línea que su pareja, ha remarcado que “estamos muy bien”.

Por lo que Tamara Falcó se encuentra en perfecto estado de salud. De hecho, no nos cabe la menor duda de que es así. En estos últimos días se ha visto a la influencer con su chico en una escapada romántica que han hecho en Palma de Mallorca.

La pareja no ha dudado en pasar unos días de desconexión en el lugar favorito de los famosos. Asimismo, su madre ha visto las imágenes en exclusiva de la revista Diez Minutos, donde muestran el lado más apasionado de los tortolitos.

En ellas se ve a una Tamara totalmente recuperada y muy acaramelada con Íñigo Onieva, como jamás antes se había visto. Sin duda, ha estado tan desconectada de todo el mundo que incluso no ha utilizado en estos días ninguna red social.

Su desaparición hace alimentar, aún más, los rumores sobre una posible boda con el empresario. El tiempo dirá si este año será el ideal para dar el 'sí, quiero' con su chico.

El verano idílico de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa

De la misma manera que Tamara Falcó está pasando el verano a lo grande, lo cierto es que Isabel Preysler tampoco se puede quejar. Incluso los medios tampoco dudaron en preguntarle si, junto al escritor, tenía planes para esta temporada.

La socialité ha explicado que antes habían ido a pasar unos días a Ibiza, pero que ahora iban a poner rumbo a Marbella. Y es que no es de extrañar porque la ciudad malagueña es uno de los destinos favoritos de la exmujer de Julio Iglesias, ya que para ella es un imprescindible. Por otro lado, cuando los periodistas le ha preguntado a la pareja si están muy enamorados, ambos han respondido con una risita.

Sin duda alguna, un gesto que ha hecho callar a las malas lenguas que decían que estaban atravesando una crisis. A nadie le resulta extraño que los enamorados están mejor que nunca.