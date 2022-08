Isabel Preysler confirma la ruptura y deja de insistir al descubrir que hay otra mujer

Isabel Preysler es una de las socialités más destacadas de nuestro país. Su elegancia y excelente estilismo triunfan allá donde va, acaparando todos los titulares de la prensa rosa. Incluso también está constantemente está en el punto de mira en cuanto a su vida personal.

No es para menos la verdad porque Isabel Preysler fue esposa del gran cantante Julio Iglesias. Después sus hijos volaron del nido y labraron su propio camino a la fama, motivo por el que también es foco de todos los medios. Por último, desde que empezó una relación sentimental con el escritor Mario Vargas Llosa, el interés por su vida privada creció notablemente.

Justamente, por uno de sus hijos, los periodistas han seguido, aún más, los pasos de la filipino-hispana. Y es que su hijo Julio Iglesias Jr. está dando mucho de que hablar porque todo indica que ha encontrado una nueva nuera para su madre.

| GTRES

Julio Iglesias Jr. reaparece enamorado

Todo el mundo fue consciente de la ruptura de una de las parejas más consolidadas. Así es, el hijo de Isabel Preysler, Julio José Iglesias, se divorciaba de Charisse Verhaert tras más de 16 años de relación.

Pese a que cada vez que la pareja aparecía públicamente se podía palpar el amor que se profesaban, lo cierto es que todo terminó. El mismo cantante aseguró que "no han existido terceras personas, para nada". "Se acabó el amor de pareja, ya no había pasión, la distancia acabó con eso", explicó en su día.

Tras su ruptura con la modelo, seguía teniendo puestas las esperanzas en encontrar de nuevo el amor, además de que deseaba cumplir uno de sus sueños: ser padre. Sin duda, todo indica que la fase de soltero ha llegado a su fin porque han pillado al hijo de Isabel Preysler, nada más y nada menos, que con una mujer.

Fue en el aeropuerto donde la prensa pilló al hermano de Enrique Iglesias junto a lo que parece ser su nueva ilusión. Como era de esperar, el artista fue simpático con los medios, aunque era bastante visible que estaba sumamente incómodo por encontrarlo con la desconocida mujer.

A pesar de que en un principio podría tratarse de solo una amiga, el hijo de la socialité dio pistas de que era todo lo contrario. "Mi corazón está muy bien, de maravilla, como siempre", empezaba diciendo y dejando claro que ya había superado su divorcio con la belga.

Mientras tanto, la joven se mantenía alejada de él, pero, finalmente, acabó por unirse a él. Asimismo, minutos después, llegaba la esperada confesión. "Estamos de maravilla", decía aceptando que estaba en una relación con la mujer que lo acompañaba.

De hecho, ya se ha descubierto la identidad de la misteriosa joven. Y es que el cantante ha recuperado su ilusión junto a Viviane Domenico, el nombre de la joven que estaba con él en el aeropuerto. La nueva nuera de Isabel Preysler es de origen brasileño y modelo de profesión, además de contar con más de 30 mil seguidores en Instagram.

Sin duda alguna, Julio José Iglesias ha recuperado la ilusión de volverse a enamorar y, por fin, ha dejado atrás su pasado con Charisse Verhaert. Por otro lado, aunque ha dado a entender que está en pleno romance con la brasileña, lo cierto es que falta la confirmación de ambas partes. Eso sí, solo el tiempo lo dirá.

| gtres

Se suma un nuevo golpe a la vida de Isabel Preysler

Mientras que el verano de su hijo parece ir viento en popa, en un principio, el de Isabel Preysler también estaba marchando a las mil maravillas hasta ahora. Y es que, tras el estreno del primer documental de su hija, Tamara Falcó: La marquesa, todo ha cambiado.

No solo ha recibido un sinfín de elogios por ello, sino que también ahora está lidiando con las malas críticas. Justamente, Jorge Javier Vázquez ha sido unos de los que ha optado por seguir el segundo camino.

“Lo horrorosa que sale la Preysler. Debió dar por saco durante la grabación y el editor se ha tomado la revancha. Además parece antipática y un pelín amargada”, decía sin tapujos.

Eso sí, tampoco se olvidó de expresar su opinión respecto a la ganadora de MasterChef Celebrity. "Tamara Falcó es pija y ejerce, ninguna objeción". "Pero su mundo, aunque nos lo pretendan vender peligroso de tan emocionante, es un soberano coñazo", criticaba.

Pero no todo fueron malas palabras porque no dudó en elogiar al escritor peruano. "Se me olvidaba: Mario Vargas Llosa es, de lejos, el que mejor sale parado de este disparate", zanjaba.