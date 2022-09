Isabel Preysler y Vargas Llosa confirman que no hay amor y que se van a separar

Isabel Preysler ya no puede aguantar más el sufrimiento que está padeciendo su hija después de que Íñigo Onieva admitiese que le fue infiel horas más tarde de que anunciasen su compromiso matrimonial.

Isabel Preysler es consciente de que la situación sentimental de su hija pasa por un momento crítico. No esconde que Falcó ya ha tomado la decisión de romper con su pareja después de quedar como la cornuda de España a ojos de todo el mundo.

| GTRES

Tamara estaba muy ilusionada con unirse en matrimonio con el joven empresario. Pero después de que esté reconociese que le había sido desleal en un festival de Nevada hace apenas tres semanas lo ha cambiado todo.

Isabel Preysler se queda a cuadros tras ver una nueva deslealtad a su hija

Lo cierto es que Tamara Falcó está totalmente destrozada, según reconocía Beatriz Cortázar el pasado domingo en Ya es verano.

Ha sido muy duro para la joven marquesa de Griñón que su prometido admitiese que le ha engañado. Muy complicado ver cómo Onieva le pedía perdón en un comunicado por el daño que le pudiese haber hecho.

A pesar de que este aseguraba en el comunicado emitido en redes sociales que seguía muy enamorado de su pareja, Tamara Falcó ya no le cree. Y habría tomado la decisión de romper con él de forma definitiva.

Por si fuera poco, este lunes en Sálvame le han dado la puntilla a la hija de Isabel Preysler. Y todo después de que salieran a la luz las nuevas imágenes de Íñigo Onieva en una discoteca. Se le ve abrazando a una mujer con la intención de besarla, a pesar de la oposición de esta, y finalmente parece que lo consigue.

Isabel Preysler sabe que la relación está rota desde hace días

Son unas imágenes que seguro que han dejado de nuevo sin palabras a la colaboradora de El Hormiguero. Así, no hacen más que confirmar que la pareja está rota y ya no hay vuelta atrás.

Lo cierto es que Tamara Falcó siempre ha confiado en su novio. No ha escuchado ni visto ciertas imágenes en el pasado donde ya se le advertía que Íñigo Onieva no le era fiel. Pero la marquesa de Griñón ha tenido que esperar a que la deslealtad de este sea tan obvia que no tenga más remedio que admitir los hechos y acabar la relación.

Una de las primeras decisiones de Tamara ha sido marcharse rápidamente a casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro. Y, allí, está intentando recuperarse de un mazazo que sin duda traerá cola en su vida.

Nuevas revelaciones sobre Íñigo Onieva con otra mujer

Además, Tamara ya le habría dicho a su pareja que retirase todas sus pertenencias de la vivienda donde residían desde hace tiempo. Y lo único que quiere es que desaparezca todo el rastro de su pareja cuando esta regrese dentro de unos días.

| Europa Press

Por si no fuera suficiente, en el programa de ayer, Kike Calleja contaba que, hace tiempo, Onieva se llevó a otra mujer a la casa que comparte con Falcó. Sucedió en el momento en el que Tamara se había ido a casa de su madre tras una crisis de pareja. “Tengo una información muy jugosa que os quiero trasladar…”, confesaba el periodista.

“Íñigo ha llevado a esta chica a la casa que compartía con Tamara Falcó”, una revelación que ha dejado en shock a los miembros de Sálvame. Además, el empresario le habría dicho a esta mujer que "no estaba enamorado de Tamara" y que se casaría con ella porque "era lo que tocaba".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón