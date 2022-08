Isabel Preysler confirma que él ha dejado de quererla y que solo busca hacerse rico

Isabel Preysler, la gran dama de la prensa del corazón, se ha visto salpicada por un escándalo que no le corresponde. La viuda de su exmarido Carlos tiene un problema: ha anunciado su boda y supuestamente ya no tiene relación con el futuro esposo. Muchos medios aseguran que Esther Doña y Santiago Pedraz han roto, a pesar de que ellos no han confirmado la noticia.

Isabel Preysler está al tanto de las diferencias que su hija Tamara ha tenido con Esther Doña después de la muerte de Carlos Falcó. El marqués de Griñón dejó una suculenta herencia encima de la mesa y eran muchos los que querían parte del pastel. La mejor parte le correspondía a la influencer, algo que la viuda no se tomó demasiado bien, ahí empezó todo.

Isabel, gracias a los datos publicados en Informalia, ha confirmado que el dinero es mucho más importante que el amor. Según el citado medio, Santiago Pedraz le habría confesado a varias personas que ya no está saliendo con la esposa del marqués. “No es la mujer que creía”, ha comentado supuestamente a alguien que pertenece a su círculo más próximo.

Isabel tiene motivos suficientes para pensar que él ha dejado de amarla, el problema es que hay en juego una exclusiva muy suculenta. Informalia asegura que la revista ¡Hola! ha pagado “cinco cifras” a la pareja por anunciar el enlace y ahora no pueden echarse atrás. Siguiendo la misma suerte, varios periodistas les habrían recomendado que sigan con la mentira hasta hacerse ricos.

“No dejes que la ruptura te arruine el exclusivón”, le habrían recomendado a la antigua madrastra de Tamara Falcó. Lo peor de todo es que este presunto montaje ha afectado a Preysler y ella siempre ha tenido una imagen impecable. No le viene bien que le relacionen con este tipo de escándalos, pues es imagen de marcas que no comparten los revuelos.

Isabel Preysler ha renunciado a algo importante

Isabel conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón y sabe que antes o después la verdad terminará saliendo a la luz. Ahora lo importante es mantenerse al margen, pues realmente ella no tiene nada que ver con lo que haga la viuda de su exmarido. El problema es que nunca han tenido una relación fluida, por eso todos los periodistas hablan del tema.

Preysler ha creado escuela, su estilo marca tendencia y las nuevas generaciones quieren seguir sus pasos, pero no lo consiguen. Hay una teoría muy extendida que ha generado polémica: dicen que Esther intentó parecerse a la madre de Tamara. Supuestamente copió varios de sus vestidos y tenía comportamientos similares porque también quería ser un referente.

La filipina se ha apartado de esta competición porque tiene lo más importante y no necesita ganar ningún juego. La prensa y el público la respetan y todos los que han trabajado con ella tienen un concepto maravilloso porque es una persona estupenda. Le gusta aprender y enseñar, por eso sus compañeros están deseando volver a formar parte de uno de los proyectos que lidera.

Isabel Preysler necesita centrarse en el gran proyecto

Isabel sabe que su buena fama ha beneficiado a sus hijos, sobre todo a Tamara Falcó porque ella es la más mediática de todos. La influencer ha heredado la elegancia de su madre y tiene un estilo impecable, por eso puede permitirse dar ciertos pasos. Lo último que quiere hacer es crear un restaurante en el palacio que heredó de su padre.

Preysler ha tenido oportunidad de disfrutar del talento culinario de su hija y ha comprobado que tiene una destreza excelente. Necesita que todo lo que circule sobre su familia sea bueno, pues Tamara ha puesto mucho empeño en que su empresa salga adelante. Es importante que estén lejos de los escándalos, por eso no se pronunciarán sobre la falta de amor de Santiago Pedraz.