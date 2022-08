Isabel Preysler confiesa que es incapaz de confesar la infidelidad y prefiere dejarlo

Isabel Preysler es una celebrity por todo el gran público conocida, que ha copado las portadas de las publicaciones más importantes de la prensa rosa española. Siempre ha sido una mujer que se ha caracterizado por su elegancia y discreción, y no es muy dada a hablar de intimidades, especialmente en los últimos tiempos.

Pero Isabel tuvo que abrirse en canal en una entrevista para Vanity Fair hace unos años. Y en aquella ocasión habló de las infidelidades de su ex, Julio Iglesias. Ahora, es feliz junto a Mario Vargas Llosa, pero en el pasado no lo fue tanto.

Hace más de cinco décadas que llegó a nuestro país, y desde que supiésemos de ella, Isabel Preysler se erigió en uno de los personajes más icónicos del mundo rosa. Al cumplir más de 45 años de su llegada fue lo más sincera posible sobre algunos aspectos de su mediático matrimonio con el cantante español.

Isabel Preysler lo contó todo sobre las infidelidades

Además de hablar de Julio Iglesias, también se ha referido a Carlos Falcó y Miguel Boyer, los hombres de su vida. Sus hijos Enrique y Julio, y sus hijas Chabeli, Tamara y Ana, también han sido protagonistas de la citada entrevista.

La reina del papel couché no ha tenido problemas en contar uno de los momentos más complicados de su vida cuando se casó con Julio Iglesias. Y es que confesó que se casó embarazada aunque siempre se comentó que su hija Chabeli había sido sietemesina.

"Podría decir que nos casamos porque estábamos enamorados y sería verdad, pero lo cierto es que me quedé embarazada. Entonces parecía una tragedia no pasar por vicaría".

"El cura que nos casó a Julio y a mí, en enero de 1971, declaró que nunca había visto a una novia llorar tanto en su vida, estar tan, tan triste. Simplemente sentía que no era el momento todavía", cuenta en Vanity Fair.

La mujer que ha sido carne de comentarios de todo tipo sobre su vida, ha hablado sin tapujos sobre las infidelidades de Julio. También de la mentalidad de las madres de aquella época, y es que muchas veces se pensaba que las mujeres debían aguantar las infidelidades.

"No podía entender que me separara de un señor que me amaba tanto"

"Y después fui muy feliz, porque Julio se comportó de forma adorable conmigo hasta el final. Las cosas se pusieron más tensas cuando le pedí el divorcio. Mami no podía entender que me separara de un señor que me amaba tanto. Porque claro, Julio no era fiel, pero me adoraba”, expresa.

Refiriéndose a los episodios más duros, Preysler ha hablado al fin de lo difícil que fue la pérdida de tres de sus cinco hermanos. "Éramos seis hermanos y tres de ellos ya han fallecido".

"En 2011 murió mi hermana Beatriz de un cáncer de pulmón, Carlos falleció víctima de otro cáncer en 2013. Y Enrique se fue a los 25 años, en 1971. Pensé que mi madre no se iba a recuperar nunca".

A su vez, no rehuyó a comentar aquel capítulo que sufrió su viudo Miguel Boyer. Y dice que fue un amor a primera vista, "no fue culpa de Carlos, fue mía, qué quieres que te diga. Lo sentí muchísimo por él, pero me enamoré".

"Es verdad que me fascinó Miguel. Era muy brillante, tenía mucho sentido del humor. Pero también es una persona seria y me dijo que para él esta relación era muy importante y no para que me divirtiese y lo pasase bien", confesaba Isabel en 2014.