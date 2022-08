Isabel Pantoja confirma el rumor sobre su débil salud y decide que ha llegado el fin

Isabel Pantoja ha hecho historia en el mundo de la música y en la prensa del corazón es un rostro icónico para muchos periodistas. Son pocos los que hablan con ella porque no confía en nadie, por eso ha estado tanto tiempo encerrada en su finca. Desde que rompió con su hijo ha protagonizado revuelos muy serios que tienen que ver con su situación emocional.

Isabel Pantoja, según han contado en Telecinco, ha estado desesperada y su salud se ha resentido, pero todo eso es cosa del pasado. La cantante ha confirmado lo que sus amigos llevan un tiempo rumoreando: ha dejado atrás su débil estado. El programa Socialité ha conseguido unas imágenes que demuestran que está completamente recuperada.

| Trendings / Socialité

Isabel, siguiendo la información del medio anterior, ha pasado unas pequeñas vacaciones en Cádiz muy bien acompañada. “Yo no sé quién está a su lado, lo desconozco”, comenta José Antonio Avilés, autor de esta exclusiva tan importante. Los responsables de Socialité han asegurado que tienen pruebas que demuestran que el verdadero “el estado anímico de la cantante”.

Isabel, haciendo alusión a los datos de José Antonio Avilés, ha hablado con su misteriosa compañera y alguien ha grabado la conversación. “Ella le cuenta a la amiga que no puede aguantar más y que va a poner punto y final, existe un vídeo que lo demuestra. Yo te digo que existe un vídeo que la misma fuente lo tiene y yo creo que se va a ver, pero no sé de qué se trata”.

Isabel quiere terminar con su principal sufrimiento

Isabel conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios de comunicación y sabe que lo mejor para no llamar la atención es ser normal. Por eso ha cambiado de ánimo y se ha dejado ver en una actitud cotidiana, algo que ha hecho saltar las alarmas. Aprovechó que no había muchos turistas para disfrutar del mar, siempre se ha sentido atraída por la naturaleza.

| GTRES

Pantoja ha confirmado que ha estado débil, pero su salud actual no tiene nada que ver con sus males del pasado. Se ha dado cuenta de que necesita salir adelante, por eso quiere acabar con ciertos rumores y poner punto y final al sufrimiento. La presentadora María Patiño ha descubierto que la cantante quiere terminar con algo más, pero no sabe exactamente a qué se refiere.

José Antonio Avilés ha conseguido la prueba definitiva y la ha llevado a Telecinco para que el público conozca la verdadera tonadillera. “Es una foto que se hace en las playas de Cádiz, ella sale de Cantora y termina tomándose un refrigerio en un chiringuito”.

El colaborador ha hablado con alguien de su entorno que le ha reconocido que Pantoja ha experimentado una mejoría notable. “Estando aquí, en las instalaciones de Socialité, he recibido una llamada de una persona que habla con ella. Me ha dicho que está muy cambiada”.

Isabel Pantoja podría esconder un secreto

Isabel, según la teoría de María Patiño, está morena, así que no sería de extrañar que salga de su finca más de lo que parece. “Se le ve relajada y se le ve muy morena, ella tiene piscina, pero veo que es un moreno muy playero porque está absolutamente negra”. La presentadora ha aplaudido la reaparición de la cantante, considera que es una buena noticia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Las fotos las hace una persona con un móvil estando a 200 metros, pero no sé si ella se da cuenta. No hay más fotos de ella tomando el sol, yo no las he visto”, explica Avilés en un tono contundente.

Pantoja ha atravesado circunstancias muy duras y siempre ha salido adelante, por eso a nadie le ha extrañado que haya levantado cabeza. Ha muerto su madre y se ha separado de su hijo, así que ha perdido a las dos personas más importantes de su vida. Pero sigue teniendo fuerzas y se ha dado cuenta de que todos sus pasos están respaldados por el apoyo de sus fans.