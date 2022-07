Isabel Jiménez cree que su pareja ha aprovechado su ausencia para tomar la decisión

Isabel Jiménez es una de las grandes periodistas de nuestro país. La presentadora dio sus primeros pasos en Telecinco y, posteriormente, en Antena 3. Durante esos años en los que se la conocía únicamente como reportera, consiguió ganarse el cariño del público y de los responsables.

Por esta razón, en 2011, nuevamente, volvió a colaborar con la cadena de Sálvame. Y, tan solo un mes después, se puso al frente de Informativos Telecinco junto a David Cantero.

Justamente, con este último mantiene una relación especial. Desde el primer momento en que entablaron conversación, ambos se han vuelto inseparables y los une una amistad muy fuerte que va más allá de su relación a nivel profesional.

Asimismo, lo han demostrado en más de una ocasión en las redes sociales. "Se pone muy serio, pero es una pose...", escribía Isabel Jiménez en una foto junto a él en redacción. Lo cierto es que los periodistas se volvieron uña y carne nada más conocerse.

No obstante, la periodista ha recibido un duro golpe por parte de su amigo que, sin duda, no se esperaba que fuera a suceder.

Isabel Jiménez se queda muda al ver la actuación de David Cantero

Isabel Jiménez es una de las profesionales imprescindibles en Informativos Telecinco. Su talento y carisma para conducir el formato ha conseguido que reciba buenas críticas a lo largo de los años que lleva al frente.

Además, mantiene una excelente relación con sus compañeros de profesión. Pero, sin lugar a dudas, con quien tiene más química es con David Cantero. De hecho, no solo publica fotos en su perfil de Instagram junto a él, sino que también declara a los cuatro vientos el cariño que le profesa.

Y es que la presentadora ya puede disfrutar de su periodo de vacaciones, sin duda, una buena noticia. No obstante, el hecho de tomarse unos días de descanso, supone que se tenga que despedir de su amigo, al menos por un tiempo.

"El verano nos separa un año más. Se acabó la temporada, pero volvemos en septiembre con más ganas y más fuerza que nunca", escribía. Una publicación que David Cantero tampoco dudó en compartir para su perfil de esta red social.

Tras ver el cariño y amor de amistad que se tienen, Isabel Jiménez ha recibido una decepción por parte de su compañero. Y es que el presentador aceptaba una curiosa propuesta que nadie, ni siquiera la periodista, esperaba que aceptara.

En el día de ayer se celebró la cuarta y última gala delSálvame Mediafest. Tanto colaboradores como profesionales de Telecinco se unían a despedir a lo grande el exitoso festival de la cadena.

No obstante, nadie se esperaba que una de las caras conocidas que iban a ver en la gala fuera la de David Cantero. El amigo de Isabel Jiménez no solo es un gran profesional de los medios de comunicación, sino que también es un gran guitarrista.

Sin duda alguna, una faceta que muchos no conocían. Y es que el presentador debutaba con su grupo, Marengo Club, en el Sálvame Mediafest. De hecho, su actuación fue un completo éxito porque hizo levantar al público de pie con su versión de la mítica canción Black is black.

Isabel Jiménez, feliz tras la buena acogida de su amigo

Isabel Jiménez se debe encontrar en shock tras ver la actuación de su querido amigo, David Cantero. Lo cierto es que durante Informativos Telecinco el periodista siempre adopta un tono serio y formal en el momento de presentar.

No obstante, en el programa de ayer se vio el lado más divertido y apasionado del amigo de Isabel Jiménez. De hecho, ante la sorpresa de los espectadores y tertulianos presentes, quiso aclarar su faceta como músico.

"Yo soy un apasionado de la música, soy un proyecto de músico, que llevo muchos años dándole. Ellos son músicos de verdad, me han acompañado, me han arropado, Eva es una cantante extraordinaria y esto es un pedazo de grupo. Al que le tengo que agradecer esta noche conmigo", decía emocionado.

La mismaMaría Patiñono dudaba en pronunciar en voz alta lo que, seguramente, todo el mundo estaba pensando en ese momento. "Ha sido importante verte, has ayudado a que los aspirantes tengan energía y me ha encantado conocer tu secreto".