Isabel Gemio no duerme desde que ha descubierto qué ha hecho su amiga

Isabel Gemio ha sido una de las presentadoras más conocidas de nuestro país. Ahora ha optado por estar centrada en sus hijos y por seguir trabajando en este campo, pero sin colocarse en primera línea. No obstante, esto no impide que esté al día de lo que sucede, lo que la ha llevado a descubrir lo que ha hecho una de sus amigas.

Ha descubierto que, el 27 de octubre, Chelo García-Cortés sacó a la venta sus memorias bajo el título Sin etiquetas. Y esto es algo que no ha gustado nada a la extremeña porque ella aparece en las mismas.

Isabel Gemio, estupefacta ante el paso de Chelo

La que fuera conductora de Lo que necesitas es amor mantuvo durante muchos años una gran amistad con García-Cortés. Por este motivo, forma parte de este libro que ahora se publica. Sin embargo, la relación tan estrecha que tenían acabó rompiéndose.

La televisiva, en una entrevista que ha concedido a ¡Hola! con motivo de sus memorias, ha explicado qué sucedió entre ellas. Ha dicho que comenzar a trabajar en Sálvame y convertirse en 'personaje' está detrás de dicha ruptura. Y es que ha manifestado: “He perdido a gente en el camino, a gente que quiero mucho”.

“A gente que no ha entendido que esté donde estoy y yo estoy donde quiero estar. Isabel Gemio no ha entendido que yo esté en Sálvame. Pero chica, yo a lo mejor no he entendido otras cosas tuyas y no te las echo en cara”.

A esto ha añadido: “Al final, quienes se han quedado a mi lado son Sofía Mazagatos, Bárbara Rey, Eugenia Martínez de Irujo, Borja Thyssen y Blanca...”.

Isabel Gemio conoce otros reproches de Chelo

La exmujer de Nilo Manrique ha sido consciente así de que García-Cortés le reprocha su comportamiento hacia ella, lo que se aborda en el libro. Pero no es la única a la que le echa en cara su actitud, también lo hace con otra Isabel, 'La Pantoja'.

En la mencionada entrevista ha afirmado con rotundidad que a la tonadillera “la sigo queriendo mucho. Era mi amiga, pero ahora es una persona que me ha hecho daño. Ella dirá que se lo he hecho yo, pero yo lo siento así”.

Precisamente por este motivo, Gemio ha visto a la colaboradora de Sálvame reconocer que a la viuda de Paquirri la menciona poco en sus memorias. Lo ha decidido porque “no quiero que un día me diga: «Me has utilizado para hablar de tu vida y vender libros». Y no, no es así”.

Eso sí, a pesar de todo, ha confesado que “espero poder recuperar algún día a las dos Isabeles de mi vida: Pantoja y Gemio”.

No sabemos qué piensa Isabel Gemio de lo que ha dicho la que fue su amiga, pero seguro que no se ha quedado indiferente. Es más, posiblemente esté perpleja al ver lo sincera que ha sido, como también lo ha hecho con otras cuestiones. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a que ha hablado como nunca en su libro del suicidio de su madre cuando ella era menor de edad.

Sobre esta tragedia ha confesado en ¡Hola! que “es algo que no superas jamás, pero cuando era joven creía que sí. Iba de fuerte por la vida y era una coraza. Estar en Supervivientes, tantas horas sola, en silencio, con carencias y sin comida, me sirvió para perdonarla”.

“Me di cuenta de que yo a los 11 años me había convertido en alguien muy duro. Fue mi huida hacia adelante ante la pregunta: «¿Por qué lo hiciste y qué te había hecho yo?». Yo no había hecho nada”.