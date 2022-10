Isabel Gemio cuenta la verdad sobre su novio y explica por qué ha dejado de lamentarse

Isabel Gemio se apartó de la televisión para centrarse en su proyecto más personal, la fundación que lleva su nombre y está dedicada a la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades raras.

El pasado 27 de septiembre, la Fundación Isabel Gemio organizó la noche mágica por la ciencia a la que acudieron más de trescientas personas. El fin de esta noche cultural y gastronómica era puramente solidario para poder recaudar el máximo dinero para la investigación de las enfermedades raras.

Para recaudar más dinero en la gala a favor de la fundación, se hizo una subasta de un vestido de Rocío Jurado cedido por su hija, Rocío Carrasco, aseguró Gemio a ABC.

También se concedieron premios 'Mecenas de oro' a aquellas asociaciones, entidades o personas célebres que habían colaborado altruistamente con la fundación de la periodista.

Las declaraciones más íntimas

Con una larga lista de premios y experiencia en televisión y en radio a sus espaldas, la periodista reaparece para dar su entrevista más exclusiva al periódico ABC.

En sus palabras se escucha la experiencia de la vida que ha tenido Isabel Gemio. En dichas declaraciones habla acerca de la fundación, lo solidaria que es la gente y sobre la intimidad de su vida.

"En tiempos de crisis, las donaciones de particulares desaparecen" y aunque asegura que son muy positivos, la periodista reconoce que "no hemos podido sacar los siete proyectos que había en marcha".

Se ha mostrado tajante y ha asegurado que "en lugar de quejarme prefiero poner mi granito de arena" y así lo ha hecho con la creación de su fundación en 2008.

También confesó la razón del por qué lucha y de dónde saca las fuerzas para seguir haciéndolo. "Cuando me caigo y sólo tengo ganas de encerrarme, miro a mi hijo y a esos chicos afectados que no se quejan de nada y entiendo que tengo que seguir".

La vida actual de Isabel Gemio

En la entrevista, la periodista aseguró que no para dado que ahora disfruta de otras actividades que no tenía tiempo para hacer mientras ejercía.

"Cuando tienes una edad hay mucho que hacer en la vida y sabes priorizar", contestó Gemio cuando la periodista de ABC le preguntó si veía mucho la televisión.

Desde el matrimonio de Isabel con Julio Nilo Manrique, fruto de él sus hijos Gustavo y Diego, no se le ha conocido pareja significativamente importante para la periodista.

"A mi edad parece que las mujeres tenemos que tener un hombre al lado", afirmó molesta. "Hay muchas formas de vivir y te aseguro que nunca he necesitado un hombre para sentirme mejor".

Como ya se conocía, Gemio afirmó que "yo hoy sería incapaz de convivir con nadie. Me encanta hacerlo con mis hijos y mi nuera". Reconoció que "el amor es lo más, te motiva e ilusiona, pero cuando no lo sientes, no ocurre nada malo".

Su hijo Gustavo y su carrera profesional

Su hijo es la fuerza de Isabel Gemio y también le quiso dedicar unas palabras. "Jamás se queja de nada, siempre está con fuerza, igual que el resto de enfermos".

De esta manera, quiso derribar un estigma que puede tener la sociedad. "Son personas que estudian y tienen una fuerza mental y de corazón impresionante. La silla de ruedas no es lo que les define, sino lo extraordinarios que son", declaró la periodista a ABC.

Isabel Gemio también habló de su carrera profesional, de la cual aseguró que no depende económicamente dado que ha sabido "invertir". No obstante, no niega volver a los medios. Confiesa que vive "el día a día" y si vuelve lo recibirá como un regalo.