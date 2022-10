Isa Pantoja y lo último que le dijo a Kiko Rivera antes de que le diera el ictus

Isa Pantoja se ha quedado sin palabras al ver qué le ha pasado a Kiko Rivera en las últimas horas. El músico anunció en sus redes que no se encontraba bien, que le dolía la garganta y que estaba sin fuerzas. Todo hacía pensar que era un problema leva, pero los médicos han confirmado los peores presagios.

Isa Pantoja está muy dolida con Kiko Rivera y no quiere saber nada de él, pero evidentemente la situación le preocupa más que a nadie. Antes de enterarse de que estaba ingresado por un ictus le dijo algo bastante serio: no le va a perdonar nunca. Le debe dinero y se ha burlado de ella en una revista diciendo que nunca se lo devolverá.

| GTRES

Isa primero ha dejado claro que su hermano le debe más de 5.000 euros, que es la cantidad que él ha reconocido. Después ha insinuado que va a poner el asunto en manos de los tribunales, pues no aguanta más humillaciones públicas. Ve imposible llegar a un acuerdo con él, así que ha decidido no invitarle a su boda con Asraf Beno.

Isa le mandó un mensaje a través de las cámaras de una agencia y le dejó claro que su paciencia ha llegado al límite. No quiere saber nada de él, por eso quiere olvidarse del tema y no pronunciar su nombre en ningún plató. Esta tarea le resultará especialmente complicada, pues su crítico estado de salud le ha situado en primera línea.

Kiko Rivera ha tenido varios problemas médicos, casi todos relacionados con sus aumentos de peso. Se ha sometido a varias operaciones para reducirse el estómago y una se complicó, pero esto es algo bastante más serio. La revista Lecturas asegura que le ha dado un ictus, por eso ha ingresado en un conocido hospital de Sevilla.

Isa Pantoja y Kiko Rivera hacen sonar las alarmas

Isa está cansada de seguir mirando para otro lado, sabe que el DJ no se ha portado bien con ella y no le quiere perdonar. Ha hecho muchos intentos, sobre todo por su madre, pero se ha dado cuenta de que la situación no tiene arreglo. Quizá lo último que ha pasado le haya hecho cambiar de opinión, pero hasta la fecha se mantiene firme.

| Telecinco

Pantoja hará todo lo posible para que su madre esté bien y sabe que se disgustará si no se preocupa por Kiko. Cabe la posibilidad de que se haya puesto en contacto con Irene Rosales, pero la relación entre ellas es muy complicada. Las cuñadas no se hablan desde que Rivera habló de Chabelita en la portada de Lecturas y develó su gran secreto.

Kiko Rivera, según fuentes de total solvencia, se encuentra en estado crítico, pero se ha puesto en las mejores manos. La familia está esperanzada, aunque hay que esperar, todavía es pronto para dar un diagnóstico final. Lo que es evidente es que la preocupación es real, por eso ingresaron al DJ la madrugada del 20 de octubre.

Isa Pantoja tiene clara su decisión

Isa se ha dado cuenta de que la verdad solamente tiene un camino y ella quiere llegar hasta el final. Eso no quita que no esté preocupada por su hermano, pues todavía le sigue queriendo. Tienen muchas diferencias, pero no olvida que en el pasado fue su mejor cómplice.

Kiko Rivera es bastante honesto, así que contará lo que está pasando cuando haya recuperado sus fuerzas. De momento hay que esperar, necesita descansar y confiar en sus médicos. Por suerte puede contar para todo con Irene Rosales, quien no se ha separado de él.