Isa Pantoja toma una decisión inesperada mientras su hermano Kiko sigue ingresado

Isa Pantoja está atravesando unos duros momentos y no ha dudado en tomar acción ante lo sucedido.

La madrugada del jueves al viernes su hermano fue ingresado de urgencia a consecuencia de un ictus. Sin lugar a dudas, se trata de un tremendo golpe para todo el clan Pantoja, a pesar de las rencillas familiares.

En los últimos tiempos, Isa Pantoja y el DJ estaban distanciados. Todo a consecuencia de las polémicas declaraciones en las que este último relató el intento de suicidio de su hermana. Algo que, por supuesto, no sentó bien a la pequeña de los Pantoja.

Isa Pantoja afirmaba que no perdonaría nunca a Kiko por tales declaraciones. Sin embargo, la situación la ha empujado a dejar su orgullo atrás.

Isa Pantoja preocupada por el estado de salud de su hermano

La pequeña del clan ha acudido al hospital Virgen del Rocío de Sevilla a ver a Kiko Rivera. El DJ de 38 años sigue hospitalizado debido al percance sufrido y ha estado sometido a diversas pruebas médicas. El objetivo era conocer el alcance neurológico que ha tenido el derrame cerebral.

“Estaba llegando a Sevilla y me he acercado para saber cómo estaba. Creo que he actuado bien acudiendo a ver a mi hermano. Por lo menos me he quedado tranquila”, confesó Isa Pantoja a Jorge Javier Vázquez durante el Deluxe.

Al parecer, debido a las restricciones hospitalarias, la hija de Isabel Pantoja no pudo tener contacto con Kiko. Asimismo se lo trasladó a su madre, advirtiéndole de que no fuera, ya que no la iban a dejar pasar.

Sin embargo, ahora que el cantante está fuera de peligro y lo han trasladado a planta, podrá ir a visitarlo.

Isa Pantoja respira tranquila ante las últimas noticias

Afortunadamente para Kiko, Isa Pantoja y el resto de sus amigos y familiares, el DJ está fuera de peligro y evolucionando correctamente. De hecho, ayer a la noche se pudo ver cómo paseaba por la habitación. Un signo de que todo va bien.

Gracias a que pudieron detectar el derrame a tiempo, la situación no es tan grave como se temía. Hay que recordar que, en estos casos, actuar con rapidez es clave para poder evitar las posibles secuelas de una afección así.

Según ha contado Raquel Bollo, fue al despertarse de la siesta cuando se dio cuenta de que tenía la cara para un lado. Al darse cuenta de que el efecto no remitía es cuando fueron al hospital.

Esta mañana, el hermano de Isa Pantoja ha sorprendido en Instagram con una publicación de agradecimiento. El texto está acompañado de una foto de su mano con el pulgar hacia arriba.

“Quiero agradecer a todo el mundo por haberse interesado por mi estado de salud. Ya estoy en planta un poco mejor pero no recuperado”, escribía el hermano de Isa Pantoja.

“Ha sido un susto tremendo el mayor de mi vida. Jamás pensé que me fuera a dar un ictus y realmente pensé que no salía de esta”, se sinceraba Kiko. Por último, se ha acordado también del equipo médico, al que manda un agradecimiento especial.

Por ahora, el DJ necesita reposo y tranquilidad para poder recuperarse completamente. Así pues, de momento, solo quiere ver a su mujer.

“Kiko ha dicho que quien quiere que entre soy yo para no ponerse nervioso y que la tensión no le suba”, ha confesado Irene Rosales.

Estando las cosas así, la visita de Isa Pantoja y de su madre tendrán que esperar un poco.