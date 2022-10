Isa Pantoja toma una decisión definitiva con el otro hombre de su vida

Isa Pantoja tiene dos hombres en su vida: su hijo, Alberto, y su prometido, Asraf Beno. Aunque hay un tercero que ha sido muy importante para ella hasta hace un tiempo: su hermano Kiko Rivera. Con este rompió relación meses atrás y ahora ha dejado muy claro que no hay reconciliación posible.

La joven ha sido muy tajante y ha afirmado con rotundidad que no lo quiere en su vida y que no hay vuelta atrás. Le desea lo mejor, pero lejos de ella.

Isa Pantoja más firme que nunca con Kiko

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha vivido unos años de altibajos en su relación con el DJ. El motivo fundamental es que ha visto que él ha ganado dinero contando detalles de la vida privada de ella a través de exclusivas. Y es que ha hablado de su pérdida de virginidad e incluso de un supuesto intento de suicidio.

Pero es que, además, llegó a manifestar también que no la consideraba su hermana y que no quería saber nada de ella.

Como es lógico, a Isa no le ha gustado nada de lo que ha oído de Rivera y ha roto relaciones con él. Es más, tiene claro que no lo quiere volver a tener en su vida. Y así lo ha revelado a la revista Semana en la presentación de joyas de su prima, Anabel.

En concreto, ha dicho: “No merece la pena, no quiero a una persona que me amargue la vida. Por mucho que tú quieras a alguien, como pasa en las relaciones de pareja, cuando te hace daño o no te hace bien, lo mejor es separarse”.

| GTRES

En este punto, se le ha preguntado si esta ruptura familiar es una espinita que tiene clavada en su corazón. Y al respecto también ha sido muy tajante: “Ya no. He asumido que es así, lo llevo asumiendo estos meses”.

“Meses atrás no es que quisiera perdonarle, pero al no hacer él ninguna declaración en contra mía, la cosa se ha quedado ahí. Pero como ha vuelto a la carga ya he dicho hasta aquí”.

Sobre esta firmeza que mantiene ante Kiko, ha confesado: “Hasta yo me sorprendo. He dado lo mejor de mí y no quiero saber nada más de él. Espero que le vaya genial y ya está”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Isa Pantoja aclara el tema de la deuda

La hija de Isabel Pantoja ha visto además que el marido de Irene Rosales ha llegado a contar que ella le prestó 6 000 €, pero que no se los devolverá. Y al respecto también se ha mostrado realmente contundente. En El programa de Ana Rosa ha afirmado: “Me alegro de que no tenga ninguna deuda con Hacienda, pero Hacienda no es tan paciente como yo”.

| La Noticia Digital

También ha dicho que no va a denunciar al DJ por la deuda porque “me costaría más el abogado que lo que me debe. Me dice que no me lo devuelve porque no le da la gana y que vaya yo a su casa a pedírselo. Lo dice para humillarme”.

“Él dijo que me debe 6 000, pero es más. No voy a decir nada, porque yo no había sacado el tema, lo contó él en una entrevista”.

Y ha sido en este punto cuando ha dicho algo muy sorprendente. Ha manifestado: “Estoy en tercero de Derecho, me queda un año y esto hace que esté más enterada de cositas. Que ya no me tomen por tontita”.