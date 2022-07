Isa Pantoja recibe un mensaje y confirma que el nuevo bebé está cada vez más cerca

Isa Pantoja se ha quedado de piedra al recibir la noticia que menos esperaba. Y es que, según parece, su familia está a punto de sumar un miembro más.

El pasado miércoles, 6 de julio, Sálvame hizo saltar todas las alarmas sobre Anabel Pantoja. Existen varios colaboradores que creen que la superviviente podría haberse quedado embarazada dentro de los Cayos Cochinos.

Durante la tertulia de Supervivientes 2022, Jorge Javier Vázquez quiso dar su opinión sobre la prima de Isa Pantoja. En un principio, el presentador dejó caer que la influencer podría estar planteándose ser mamá en poco meses.

Pero su discurso cambió de un momento a otro y no tardó en asegurar que Anabel podría haberse quedado ya embarazada de su primer hijo.

"No sabemos si en la isla lo han hecho o no de manera que se pueda llegar a concebir. Hay veces que confías y piensas que no va a pasar nada, pero siempre que llueve, chispea", aseguró el periodista, dejando a Isa Pantoja asombrada.

Fue entonces cuando Belén Rodríguez aseguró que, de ser así, debería tomar cartas en el asunto. "Yo creo que Anabel ya se debería de hacer una prueba de embarazo". "Yo creo que Anabel está embarazada", soltó el catalán, poniendo todos los focos en la Pantojita.

Ahora, Isa Pantoja se acaba de enterar de que el nacimiento de un niño puede estar más cerca de lo que todo el mundo pensamos.

Isa Pantoja recibe un mensaje

Lo que menos se esperaba Isa Pantoja era que la madre de Anabel Pantoja se iba a pronunciar públicamente sobre este polémico tema.

Este lunes, 11 de julio, Merchi decidió entrar en directo en Sálvamepara hablar sobre los últimos rumores que han rodeado el concurso de su hija. Y es que, en las últimas horas, la influencer ha asegurado que quiere tener un hijo con Yulen Pereira.

Aunque por ahora tan solo es una suposición, el equipo de este programa está muy interesado en la opinión de los familiares de Isa Pantoja, en especial, en la opinión de la madre de la tertuliana.

Durante su conexión en directo, Merchi no tuvo ningún problema en reaccionar a estas palabras y aseguró que ella está encantada de que su hija le dé su primer nieto.

"Pues ya es hora, que el 15 de julio cumple 36 años. Por mi parte estoy loca por ser abuela", aseguró la tía de Isa Pantoja.

Fue entonces cuando María Patiño le preguntó por las opiniones tan diferentes que Anabel ha tenido con sus dos últimas relaciones sentimentales.

Esta afirmación es algo que sorprendió a gran parte de sus compañeros porque, durante su matrimonio con Omar Sánchez, siempre se había mostrado muy reacia a ampliar la familia. Pero ahora, parece que todo ha cambiado.

"No voy a hablar de tema de relaciones personales, pero si ella lo quisiera ser, perfecto. Ya lo que haya entre una pareja u otra no lo sé", afirmó la madre de Anabel.

En cuanto a la relación de la prima de Isa Pantoja con Yulen Pereira, Merchi sigue pensando exactamente lo mismo. Y es que, a pesar de que la superviviente ha tenido un flechazo dentro de Honduras, considera que deben esperar a salir del concurso.

"Hasta que no salgan y no vivan lo que es una relación normalizada de pareja no lo sabrán. Ya sabéis como es ella, ella todo lo dice, es muy impulsiva".

Justo antes de finalizar la conexión, la presentadora de la tarde quiso saber qué haría ella si, al salir de Supervivientes 2022, su hija lleva a Yulen a comer a su casa.

"De momento que venga ella. Le voy a preparar su ensaladilla y todo lo que quiera, pero, de momento, que venga ella sola. Hasta que no haya una relación consolidada, no quiero otra vez encariñarme con la pareja, con la familia… Lo he hecho con todas las parejas, no solo con esta".