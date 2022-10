Isa Pantoja promete que él es su padre y que llevan el mismo ADN

Isa Pantoja tiene muchos problemas con su hermano, pero siempre ha sido muy honesta y quiere que el público conozca la realidad. Se ha especulado mucho con la paternidad de Kiko Rivera, de hecho él también ha jugado con el tema en Telecinco. Pero solamente hay una verdad: es hijo de Paquirri, el torero que le robó el corazón a la tonadillera más famosa de la crónica social.

Isa Pantoja promete que el torero es el padre de su hermano, llevan el mismo ADN, a pesar de que no se parezcan físicamente. Irene Rosales no ha hablado del tema, pero ha dejado claro que todo son teorías sin fundamento, no hay ninguna prueba. El problema es que el DJ abrió el debate cuando protagonizó La Herencia Envenenada y eso ha dado repercusión al asunto.

| Instagram

Isa sabe que el sevillano cometió un error al hablar del tema en el programa que protagonizó cuando tenía mala relación con Pantoja. “Se ha llegado a cuestionar que mi padre no era Paquirri, sino el doctor Antonio Muñoz Cariñanos. A mí me hubiera gustado que mi madre saliera en mi defensa”, comentó Kiko visiblemente molesto hace unos años.

Isa está al tanto de todo lo que pasa en su familia, pero no quiere pronunciarse porque sabe que la situación está cargada de tensión. Ha logrado conectar con Isabel, pero todavía siguen teniendo bastantes diferencias porque hay asuntos sin resolver. La colaboradora se niega a hablar con Agustín, mano derecha de la artista, y eso sigue creando problemas.

Pantoja ha anunciado que va a tomar medidas contra el marido de Irene Rosales, no soporta más atrevimientos ni humillaciones. Considera que ha traspasado todos los límites y sabe que la única forma de pararle es ponerle una demanda. Todavía no ha anunciado cuando lo hará, pero es evidente que no tardará en llegar porque su abogado tiene todo preparado.

Isa Pantoja escucha la otra versión

Isa sabe que Kiko es muy impulsivo, por eso está tan arrepentido y ha dado un paso atrás en las últimas semanas. Fue el primero en insinuar que su padre podría no ser Paquirri, pero ahora ha dejado claro que el torero lleva su sangre. Este tema es especialmente doloroso para Isabel, quien tiene miedo de lo que pueda pasar en Telecinco.

| Telecinco

Pantoja sabe que Carlota Corredera está presentando un nuevo programa para encontrar a hijos no reconocidos. Cabe la posibilidad de que quieran entrevistar al presunto hermano secreto del DJ, quien ya ha hablado en una ocasión. Según contó, se puso en contacto con Rivera e incluso barajaron la posibilidad de hacerse una prueba genética.

La tertuliana se ha ganado el apoyo de todos sus compañeros porque no ha aprovechado la oportunidad para hacer daño. Sabe que en esta situación hay un único responsable: el marido de Irene, quien abrió el debate en un espacio de máxima audiencia. Ahora está arrepentido y ha publicado varios mensajes en sus redes aplaudiendo la figura de Paquirri.

Isa Pantoja está muy decepcionada

Isa ha intentado llegar a un pacto con Kiko, pero no lo ha conseguido porque él no deja de habla de ella. La única forma de frenarle es poniendo el asunto en manos de los abogados y eso es justamente lo que ha hecho. Quiere mirar por el bienestar de su hijo, no quiere que los problemas familiares le terminen afectando.

Pantoja ha sido la primera en reconocer que su madre estaba muy enamorado de Paquirri, por eso no ha dejado de pensar en él. Supuestamente tiene una habitación en su vivienda plagada de recuerdos del torero. Ha sido una persona importante en su vida y nuca jugaría con un tema tan serio como es la paternidad del niño que tuvieron.