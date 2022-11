Isa Pantoja preocupa a su hermano tras el nuevo ingreso hospitalario

La familia Pantoja se encuentra atravesando uno de los peores momentos. No hace ni un mes que Kiko Rivera tuvo que ser ingresado de urgencia tras sufrir un ictus. Ahora, ha sido su hermana Isa Pantoja, quién ha tenido que volver al hospital debido a una afección que afortunadamente no ha sido tan grave.

Isa Pantoja ha estado totalmente ajena a todo el revuelo mediático que estaba rodeando a su familia en los últimos días. La hija de Isabel Pantoja decidió poner tierra de por medio y marcharse a Tailandia junto a su pareja. Sin embargo, no se imaginaba que iba a tener una vuelta de vacaciones tan agridulce.

El programa Fiesta, se encargó de confirmarlo y fue el periodista Saúl Ortiz quién contó la noticia.

Isa Pantoja, obligada a volver a visitar el hospital

Lo cierto es que la hermana de Kiko Rivera parece haber encontrado en Asraf al hombre de su vida. Según confirmó, la joven se encuentra inmersa en la preparación de la boda con su novio. Y ha querido aprovechar estas últimas semanas para irse de luna de miel adelantada.

| EuropaPress

Los últimos tiempos no ha sido nada fáciles para Isa Pantoja. La joven ha tenido que ver cómo la relación con su familia pendía de un hilo.

Además, ella sigue muy dolida con todo lo que ha hecho su hermano. Isa incluso llegó a reconocer que no tenía ningún interés en recuperar la relación con el cantante.

Kiko Rivera, por otro lado, aseguraba que tampoco tenía intención de hablar con ella:

"No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros", sentenciaba el DJ.

Sin embargo, tras el duro varapalo a la salud que sufrió Rivera, Isa Pantoja dejó a un lado la mala situación que atravesaban. La joven no dudó en trasladarse a Sevilla a visitarlo.

Ahora, ha sido Isa quién ha tenido que volver al hospital por un nuevo problema de salud, que ha preocupado a los suyos. El periodista Saúl Ortiz reveló en el programa de Emma García cómo sucedió todo:

"Venían de un viaje muy largo, el aire acondicionado estaba muy alto y tenía una faringitis. Simplemente, se ha ido de urgencias", confesaba el periodista.

Aunque rápidamente muchos medios de comunicación comenzaron a pronunciarse al respecto, e incluso se llegó a afirmar que había tenido que ser ingresada.

Sin embargo, Alexia Rivas lo desmintió:

"No está ingresada ni nada, solo que como es fin de semana ha tenido que acudir a las urgencias en lugar de ir al médico como normalmente", confesaba.

Isa Pantoja y la dura situación familiar que está viviendo

Isa Pantoja decidió abandonar los focos de la televisión debido a la gran presión mediática a la que estaba sometida. La última exclusiva que dio su hermano sobre ella fue el punto de inflexión que marcó un antes y un después en su relación.

| Telecinco

Isa optó por no continuar exponiendo su vida ante los medios de comunicación, y se refugió en su novio y en su hijo. Además, la relación con su madre no pasaba por un buen momento, así que alejarse de la tele fue la mejor de las opciones.

Sin embargo, la joven parece haber recuperado la relación con su madre, o por lo menos estar en un punto mejor que antes. Isa Pantoja no ha dudado en defenderla de las acusaciones de una productora musical que acudió al Deluxe el pasado viernes.

