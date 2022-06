Isa Pantoja y su hijo desaparecen tras asumir que la relación es imposible

Isa Pantoja trabaja de colaboradora en Telecinco, pero ha tenido que desaparecer de la cadena por motivos ajenos a su voluntad. Le hubiera encantado defender a su prima Anabel mientras esta concursa en Supervivientes 2022, pero ha tomado una decisión. Quiere convertirse en una gran abogada y debe centrarse en sus exámenes, por eso no puede estar en televisión.

Isa Pantoja disfruta de una conexión muy especial con su hijo Albertito y comparte muchas fotografías suyas en sus redes sociales. El problema es que la tertuliana de El programa de Ana Rosa no tiene demasiado tiempo libre y ya no es tan activa en Instagram. Se ha ausentado de la citada plataforma para concretarse en la recta final de su carrera universitaria.

Isa ya no comparte tanto contenido junto al pequeño Albertito, pero sí utiliza las redes para dar su opinión sobre Supervivientes 2022. Considera que la relación entre su prima Anabel y Yulen Pereira se está complicando, pero quiere defender a la andaluza. Cree, según sus palabras, que está intentando “hacer el menor daño posible”, y no entiende a los que le critican.

Isa lleva mucho tiempo colaborando en el mundo del corazón y sabe perfectamente lo que está sucediendo en Telecinco. La relación laboral entre Yulen Pereira y sus antiguos jefes es imposible, al menos mientras este siga coqueteando con Anabel en Honduras. José Luis Abajo, presidente de la Federación Española de Esgrima, ha dado su opinión y ha sido muy tajante.

“Estas informaciones no son muy deportivas y salpican a nuestro deporte”, explica en Radio Marca visiblemente molesto. Cree que el noviazgo entre Yulen y Anabel es perjudicial y no entiende que el esgrimista esté entrando en ciertas polémicas. “Cuando vuelva de la isla veremos cómo vuelve, obviamente está maltratando su cuerpo y eso para el deporte está contraindicado”.

Isa Pantoja ha huido del problema

Isa tiene experiencia suficiente para darse cuenta de que su prima tiene serios problemas, pero no puede hacer nada por ayudarla. A Anabel le encantaría recibir un mensaje del pequeño Albertito, a quien considera su sobrino, aunque esto no sucederá. La colaboradora ha desaparecido de la pequeña pantalla porque tiene exámenes y necesita alejarse de los conflictos.

Pantoja ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, siempre da la cara por su familia y esta vez no iba a ser menos. Quiere dejar claro que la concursante de Supervivientes no está engañando a nadie, a pesar de la controversia que hay en la calle. Recordemos que acaba de separarse de Omar Sánchez, quien se siente engañado y no comprende lo que está sucediendo.

José Luis Abajo, máximo responsable de Yulen Pereira, también está cansado de escuchar ciertos rumores y ha puesto las cartas sobre la mesa. “Ha perdido un montón de masa muscular, lleva dos meses y pico sin entrenar y cuando vuelva tardará en recuperarse. No sé qué le pasa en la cabeza”, ha declarado durante una entrevista radiofónica.

Isa Pantoja está centrada en otros asuntos

Isa tiene otros problemas y quiere resolverlos antes de que sea demasiado tarde. Tanto ella como su hijo han desaparecido en la vida de su madre Isabel. La tonadillera ya ha regresado de los conciertos que ha dado en América, pero sigue sin querer reunirse con su familia.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa ha demostrado que es responsable y que Isabel puede confiar en ella. Sin embargo, la cantante cree que es mejor estar aislada en Cantora, finca en la que vive desde que perdió su patrimonio inmobiliario. El portal Vanitatis asegura que ha ganado una cifra cercana los 100.000 euros por cada actuación, así su situación no tardará en mejorar.