Foto exclusiva: Qué hace Isa Pantoja mientras Kiko Rivera sigue ingresado

Isa Pantoja está de rabiosa actualidad porque su hermano ingresó de urgencias en un hospital sevillano con un diagnóstico grave. Según cuenta una fuente solvente, estaba durmiendo en su domicilio y de pronto empezó a notar un dolor extraño. Avisó a su mujer y juntos se dirigieron de forma inmediata al centro médico más cercano: le estaba dando un ictus.

Isa Pantoja no tardó en pedir ayuda a su novio, está muy dolida con Kiko Rivera, pero no puede evitar preocuparse por su estado. Tanto ella como Asraf Beno se montaron en el coche y se dirigieron a Sevilla, pero no pudieron reunirse con el DJ. En ese momento se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos y los médicos le restringieron las visitas.

Isa regresó a Cádiz, dónde vive con su hijo y con su novio desde hace unos años, pero antes hizo una parada técnica. En Trendings hemos conseguido una foto exclusiva que demuestra cómo está la colaboradora desde que recibió la noticia de Kiko Rivera. Un testigo nos ha informado de todo: Pantoja está desanimada, pero ha encontrado un gran apoyo en Asraf Beno.

Isa estuvo descansando en una gasolinera situada en Cádiz, varios testigos le vieron allí con su hijo Albertito. El niño tiene una fantástica relación con el novio de la tertuliana, por eso tuvieron varios gestos cómplices el uno con el otro. La hermana de Kiko Rivera le compró unas galletas y fue completamente amable y educada con el personal del centro.

Pantoja se ha convertido en el rostro más querido de su familia, pues ha demostrado que siempre está a la altura de las circunstancias. Es cierto que estaba muy dolida con Kiko, pero también es verdad que tenía razones para no querer saber nada de él. Rivera le debe, según ella, más de 5.000 euros y se niega a devolvérselos, no quiere saldar su deuda.

Isa Pantoja está dispuesta a olvidar el pasado

Isa no tardó mucho tiempo en llegar a Sevilla, intentó entrar en el hospital y se encontró justo con lo que tanto estaba temiendo. El médico le prohibió la entrada porque en ese momento Kiko Rivera estaba en la UCI y no podía alterarse. De hecho acababa de tener un susto porque se había enterado de que su madre estaba cerca y no se sentía preparado.

La joven Pantoja y el DJ llevan tiempo sin verse, así que es normal que se ponga nervioso al descubrir que van a reencontrarse. Irene Rosales, quien tampoco tiene buena relación con Isa, ha dado su brazo a torcer porque la situación es seria. Se ha puesto en contacto con ella para informarle de todo, quiere que esté al tanto de la salud del enfermo.

En Trendings sabemos que 'Chabelita' está preocupada, su rostro es de total conmoción, pero afortunadamente tiene a su novio. Han atravesado momentos muy convulsos en el pasado, aunque el tiempo les ha dado la razón. Están enamorados, su noviazgo va en serio y se apoyan el uno al otro en todo lo necesario.

Isa Pantoja llamó a su madre para contarle todo

Isa se puso en contacto con la tonadillera y le informó de la situación: era inútil que Isabel se desplazase hasta el hospital. No le iban a dejar entrar porque el estado de Kiko era bastante débil, de hecho todavía no usaba ni su teléfono móvil. La cantante supuestamente se ha trasladado hasta Sevilla para estar más cerca, pero todavía no ha estado en el centro médico.

Pantoja ha dejado claro que para ella la familia es importante, es capaz de olvidar y perdonar todo lo que le han hecho. Pero ha marcado unos límites: no soportará más burlas, siente que su hermano se ha reído de ella y no lo va a seguir permitiendo. Cuando reciba el alta deben tener una reunión, pero ella no quiere que nadade la cita salga a la luz.