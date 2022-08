Isa Pantoja explica que su embarazo está siendo difícil porque no encuentra su sitio

Isa Pantoja sabe que forma parte de una de las familias más polémicas de la prensa del corazón, de hecho, ha protagonizado muchos escándalos. Hace unos años, dejó atrás su carácter rebelde y, en la actualidad, es el rostro más amable del clan, el que mejor fama tiene. Está centrada en su relación con el modelo Asraf Beno, tanto que quiere tener un hijo con él en dos años.

Isa Pantoja ha emitido un breve comunicado en sus redes sociales que hace suponer lo peor: su nuevo embarazo tendrá que esperar. En su momento, explicó que antes de traer un niño al mundo quería acabar sus estudios y, ahora, ha contado algo importante. Todavía le quedan dos años y esta temporada todavía no tiene universidad, no termina de encontrar su hueco.

| Instagram

Isa trabaja en televisión porque nunca ha querido depender del dinero de su madre, pero eso genera una serie de responsabilidades. Colabora en varios programas y vive en Andalucía, así que cada vez que viaja a Madrid pierde un tiempo fundamental para su formación. Este año ha tenido problemas porque tenía que estar en Telecinco por obligación, pues debía defender a su prima en Supervivientes 2022.

Isa quiere hacer todo lo posible para convertirse en una gran abogada y después de completar sus estudios tendrá otro hijo. El proceso está siendo difícil, en su momento, no pensaba que iba a durar tanto, pero sigue igual de animada que siempre. Sabe que tiene capacidad para conseguir un título universitario, de hecho, su familia está orgullosa de ella.

Pantoja ha tenido muchas oportunidades de ganar dinero en el mundo del espectáculo, pero solamente acepta las propuestas blancas. No le interesa arremeter contra su hermano Kiko, a pesar de que este se ha paseado por muchos platós hablando mal de ella. Quiere proteger a Isabel, la matriarca del clan, y para ello es necesario que mantenga una postura discreta.

Isa Pantoja está buscando algo importante

Isa ha aprovechado su poder en las redes sociales para pedir consejo a sus seguidores: quiere encontrar un buen centro universitario. Quiere estudiar a distancia porque no puede dejar de trabajar y tampoco disfruta de demasiado tiempo libre. Ha pensado que lo mejor es estudiar desde su domicilio, pero desea matricularse en una escuela con buena reputación.

| Trendings

“Estoy decidiendo a que universidad online me voy, pero han sido dos años muy buenos en la mía, que es presencial y pública”. La colaboradora ha demostrado que los sueños se cumplen, realmente ella nunca quiso dedicarse a la televisión y lo está consiguiendo. Según ha contado, es tímida y no se siente cómoda delante de las cámaras, pero la vida le llevó por otros derroteros.

Pantoja, en cuanto ha ganado el dinero suficiente, ha pasado a un discreto segundo plano y no ha vuelto a dar problemas. Lo único que quiere es disfrutar de su hijo Albertito y ampliar la familia en un futuro cercano, aunque su embarazo será duro. Primero debe convertirse en abogada y demostrar que sus detractores no tienen razón cuando le acusan de no estar centrada.

Isa Pantoja ha prometido llegar hasta el final

Isa ha asumido que es complicado acudir a la universidad de forma regular, no puede permitirse el lujo de apartarse de la televisión. “Por mi Albert y por proyectos futuros me he dado cuenta de que me es imposible asistir siempre”. Ha pedido consejos a sus seguidores para que le faciliten centros que se amolden a sus necesidades: quiere estudiar a distancia.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pantoja está atravesando un momento muy dulce, pues el público le ha convertido en la persona más querida de su familia. Hace unos años, este puesto lo ostentaba Kiko Rivera, pero la situación ha cambiado y, ahora, es ella la dueña de todo. Ha demostrado que está a la altura de las circunstancias, no hay nadie que pueda frenar su fuerza.