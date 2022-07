Isa Pantoja se entera del embarazo en plena crisis y no sabe cómo reaccionar

Isa Pantoja estuvo envuelta en escándalos muy turbios cuando alcanzó la mayoría de edad, pero nadie recuerda su pasado conflictivo. Se ha convertido en el miembro más amable del clan y el público se ha posicionado a su lado durante la última batalla. La familia está en crisis y la colaboradora no sabe cómo reaccionar, sobre todo, desde que ha descubierto lo del embarazo.

Isa Pantoja se ha enterado, gracias a una predicción que Jorge Javier Vázquez ha hecho en Sálvame, de que su prima Anabel podría estar en estado. La sevillana ha barajado la posibilidad de ser madre al lado de Yulen Pereira, su nuevo novio y compañero de Supervivientes 2022. Estas intenciones han generado mucha controversia porque, supuestamente, Anabel nunca ha querido tener hijos.

| Mediaset

Isa está en una situación delicada porque debe acudir a Telecinco y dar explicaciones sobre el comportamiento de su prima. Pero, también, se siente en la obligación de contar cómo se siente después de lo último que ha hecho Irene Rosales. La mujer de Kiko Rivera ha vuelto a hablar de la joven Pantoja en la portada de una revista usando unos términos poco acertados.

Isa tomó una decisión después de descubrir la verdadera cara de Irene: no quiere saber nada de ella, a pesar de que tuvieron buena relación. Piensa que Rosales tendría que haber afeado el gesto que tuvo Kiko Rivera: desvelar un supuesto intento de suicidio. El DJ asegura que su hermana intentó “cortarse las venas” en Cantora, pero ella niega que esto haya sucedido.

Pantoja ha escuchado a Jorge Javier opinar sobre la futura maternidad de Anabel, quien tiene miedo de que “las trompas de Falopio caduquen”. La concursante de Supervivientes está muy ilusionada con Yulen, se imagina su vida al lado del deportista y lo quiere todo con él. Estos sentimientos han despertado el malestar de Omar Sánchez, el hombre con el que se casó hace unos meses.

Isa Pantoja se asombra al conocer lo del bebé

Isa es consciente de los rumores, pues cada vez son más los que aseguran que Anabel mantuvo relaciones íntimas con Yulen Pereira. La primera en hablar del tema fue Desy Rodríguez, quien insinuó que la colaboradora podría estar embarazada. Jorge Javier apoya esta teoría y está convencido de que la prima de Kiko Rivera ampliará la familia cuando regrese a España.

| Instagram

El presentador piensa que “esos preservativos se han podido romper como todos y antes de llover chispea”. Según su teoría, la concursante dará la noticia cuando termine Supervivientes 2022 y Omar Sánchez empezará una guerra contra ella. La hermana de Kiko Rivera todavía no se ha pronunciado, pues tiene otros conflictos encima de la mesa.

Irene Rosales ha hablado en un tono poco cariñoso de su cuñada Isa, quien siempre ha sido prudente al hablar de ella. Lo único que dijo es que ya no tenía “buena prensa”, algo que piensan muchos expertos en crónica social. La respuesta que ha recibido ha sido desmedida, atrevimiento que ha terminado de romper la relación.

Isa Pantoja dará explicaciones cuando esté preparada

Isa está viviendo una crisis familiar que parece no terminar nunca y ahora mismo no quiere avivar la polémica. Sin embargo, trabaja en Telecinco y no tendrá más remedio que decir lo que piensa, pero lo hará cuando esté preparada. Siempre se ha caracterizado por ser sincera y no consiente que nadie diga mentiras sobre ella ni sobre su novio Asraf Beno.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pantoja se ha ganado el respeto de la prensa, pues no se limita únicamente a hablar a cambio de dinero. Atiende de forma educada a todos los periodistas y siempre que tiene ocasión facilita información relevante. El problema es que trabaja en El Programa de Ana Rosa y, también, tiene que facilitar allí datos que sean atractivos para el público.