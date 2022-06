Isa Pantoja y el llanto que demuestra que la relación ha terminado de mala manera

Isa Pantoja ya no puede ocultar más que la relación de Anabel Patoja y Omar Sánchez está peor que nunca. Las desconsoladas lágrimas de la superviviente han sido la demostración definitiva de que su matrimonio se ha roto para siempre.

El pasado 1 de octubre de 2021, la pareja se dio el 'sí, quiero' en una ceremonia que no estuvo exenta de polémicas.

Tras tener que aplazar el enlace varias veces a causa del coronavirus, la sevillana y su por aquel entonces prometido pudieron celebrar su esperada boda en la isla canaria de La Graciosa.

El fallecimiento de la abuela de Isa Pantoja y su empeño por celebrar el evento en estas paradisiacas y protegidas playas del archipiélago provocaron que la influencer y el surfista se convirtieran en el centro de todas las miradas.

Aunque la felicidad en la pareja no duró mucho. Tan solo cuatro meses de unir sus vidas, la colaboradora de Sálvame anunció que se separaba de su 'negro'. "La decisión la he tomado yo y no existen terceras personas", aseguró en su momento.

Ahora, la prima de Isa Pantoja está viviendo una auténtica historia de amor dentro de Supervivientes 2022. Y es que, desde el principio, la empresaria ha sentido una conexión muy especial con su compañero Yulen Pereira.

A pesar de que están en la mejor etapa de su relación, Anabel no ha podido contener las ganas de llorar tras reencontrarse con sus fantasmas del pasado.

Isa Pantoja se emociona al ver la reacción de su prima

Isa Pantoja no ha podido evitar emocionarse al ver a Anabel totalmente hundida. Este domingo, 26 de junio, la superviviente se ha enfrentado a una de las galas más intensas de toda su trayectoria en los Cayos Cochinos.

Después de tener que hacer frente a sus miedos en la prueba de recompensa, la organización del programa le tenía preparada una sorpresa algo agridulce. La influencer se ha separado del grupo para enfrentarse a su pasado, presente y futuro.

La primera puerta que abrió fue la del pasado. La prima de Isa Pantoja no pudo contener el llanto al ver que detrás que aquel trozo de madera se encontraba una imagen a tamaño real de Omar Sánchez.

"Me mueve muchas vivencias y es que no sé qué decirte, Carlos. Para mí, él ha sido una persona crucial que siempre voy a recordar y que me hubiera gustado tener siempre en mi vida. Pero, obviamente, entiendo que es pasado y no esté", dijo entre lágrimas.

Tras ver que el 'negro' había decidido no viajar hasta Honduras, Anabel aseguró que ella en ningún momento quiso hacerle daño con su relación con Yulen.

"A veces, uno hace daño sin pretenderlo y no hay que sentirse culpable tampoco. Lo único que se pide es respeto y tú estás teniendo un gran respeto ahora mismo", aseguró Carlos Sobera, en un intento por consolar a la concursante.

"En las condiciones que estoy no me quiero poner en bucle con el tema de Omar porque me pondré peor. Cuando salga, me encontraré lo que haya, aunque él no quiera. Sí, tengo una conversación pendiente, pero no sé si él querrá".

Antes de abrir las otras dos puertas, la prima de Isa Pantoja quiso compartir con la audiencia del programa cómo fueron sus últimos días antes de poner rumbo a los Cayos Cochinos.

"Antes de venirme ya hablamos muchísimo, me apoyó muchísimo a esta aventura y me dijo que llegará hasta el final… Me ayudó a comprarme toda la ropa. Es un tío del que no puedo decir ni mu. No sé si estará o no, pero a mí me tendrá siempre, y a mi familia".

