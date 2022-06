Isa Pantoja cuenta por primera vez los motivos de la ruptura y ya no hay vuelta atrás

Isa Pantoja vive en una especie de bucle permanente del que no tenemos del todo claro que quiera salir. La guerra fratricida que mantiene con Kiko, su hermano del alma, va sumando episodios, aunque poco aportan más allá de lo que ya sabemos.

No es responsabilidad de ella, sino de Kiko, que sigue atizando a su familia a golpe de portada de Lecturas. Ahora el titular ha sido para su hermano mayor Fran, al que pone a caer de un burro, pese a que hace menos de un año se hacían selfies juntos. Cosas de herencia y de dinero, básicamente.

No obstante, Kiko también sigue arremetiendo contra Isa Pantoja, su hermana menor, aun cuando le pide perdón al poco tiempo y le busca para reconciliarse. Todo bastante triste si no dejara entrever que es lo de criticar a la familia es un modus vivendi para el hijo de Isabel Pantoja.

Él asegura que podría vivir diez años sin trabajar, gracias a sus inversiones. No obstante, hace menos de dos años afirmaba estar arruinado y vivir con 700 euros al mes. Seguro que los pellizquitos puntuales de las exclusivas tienen un buen peso en su economía doméstica.

Isa Pantoja, más centrada y estable que su hermano mayor, también vive de la polémica, aunque con más elegancia.

Con silla fija en Telecinco y estudiando Derecho por lo que pueda pasar, responde a todo, pero intenta que su melenaza morena no se despeine demasiado.

Isa Pantoja responde a Kiko

Isa Pantoja se siente en el cuento del nunca acabar, pero no por eso se niega a responder a su hermano. Él la acusa de "no querer arreglar las cosas porque no le conviene" y le dice que se "cree una estrella como Jennifer López". Todo muy argumentado, vamos.

Isa acusa a su hermano de "ser una contradicción constante, no me puedo tomar en serio nada de lo que dice". La novia de Asraf Beno afirma que "en la propia entrevista se contradice porque dice que me quiere pedir perdón, pero también me hace la advertencia de que mejor me quede callada. No me fío de él y me estoy dando mi tiempo".

Isa también dispara contra Irene Rosales, su cuñada y el único apoyo que tiene Kiko actualmente, fuera y dentro de la familia. "No creo que tenga el poder absoluto porque mi hermano es muy impulsivo por sí solo, él tiene la última palabra, pero creo que le puede convencer de que no haga algo mal".

| Instagram

La hija pequeña de Isabel Pantoja ha decidido dejar la prudencia a un lado y hablar claro desde Telecinco.

"Mi hermano debería abrir la mente, hay más personas que su mujer, que somos su familia. Está mi madre, no ha ido a ver a mi abuela que tanto dice que la quería cuando estuvo agonizando. Mi madre ha estado con el juicio y lo pasó fatal y él no fue y solo escribió un texto porque la gente se le echaba encima".

Tampoco ahorra pullas a su cuñada. "Yo no tengo la misma paciencia que Irene, ni el saber estar, pero estoy muy contenta de tener mucha dignidad y menos paciencia que ella. Que ella no es que no quiera, es que no puede, porque a lo mejor a veces hay que darle un toque a mi hermano y no defenderle tanto públicamente".

Isa y la expulsión que cambiará su vida

Isa Pantoja suma un nuevo frente televisivo. Con la expulsión de su cuñado Anuar Beno de Supervivientes, en breve se va a abrir una nueva polémica para la estudiante de Derecho.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Anuar habló bastante mal de ella y afirmó que no confiaba demasiado en su cuñada. Isa se sorprendió y ahora que Anuar pronto regresará a España será el momento de dirimir sus diferencias. En los platós de Telecinco, claro.