Isa Pantoja, en crisis tras el duro ataque recibido de quien menos esperaba

Isa Pantoja tiene el público a su favor desde hace bastante tiempo. La hija de Isabel Pantoja ha sabido ganarse el cariño y la admiración de sus compañeros en televisión, pese a que no hace tanto era la oveja descarriada de los Pantoja.

Su hermano Kiko era el que siempre estaba al lado de su madre, cuando lo necesitaba. También Irene Rosales, más tranquila y ejerciendo de consorte del Dj, se mostraba como la que tenía la cabeza amueblada y daba estabilidad familiar. Isa, por el contrario, iba de fiesta en fiesta sin importarle demasiado ni el 'qué dirán', ni el futuro.

Esa situación ha dado un giro de 180º y ahora es la pequeña de los Pantoja la que tiene opiniones más sensatas. Isa ha demostrado más madurez que Kiko, que la ha atacado sin piedad, del mismo modo que ha hecho con su madre.

Irene se ha mostrado en un activo segundo plano, sin echar leña al fuego pero no cediendo ni un milímetro en la defensa de su marido.

En estos momentos, Isa Pantoja se está desayunando una portada que lo cambia todo y que desvela que detrás de Kiko, está Irene.

Isa Pantoja alucina con la portada en la que la ponen a parir

Isa Pantoja trabaja en televisión y no tiene reparos en dar alguna entrevista a la revista que se la ofrece. Las facturas y la carrera hay que pagarlas. Kiko es quien más se ha abonado a vivir de la televisión, a costa de declaraciones incendiarias contra su familia.

Ahora es Irene Rosales la que se pone en la portada de la revista Lecturas para criticar con dureza a su cuñada. La madre de Ana y de Carlota "se defiende" según la publicación a base de lanzar dardazos a sus enemigas.

Así pues, asegura que su suegra "ha dañado psicológicamente a Kiko" intentando justificar así las graves palabras que Kiko ha lanzado contra su vida. Estas palabras llegan casi un año después de que Irene dejar de intervenir semanalmente en televisión. "No era feliz allí" afirma, desvelando que padeció varios ataques de ansiedad.

De Isa, su cuñada, Irene la acusa claramente de mentir para desprestigiar a Kiko. "Isa sabe que Kiko no es maltratador ni agresivo. En su vida ha maltratado, ni física ni psicológicamente a una mujer", asegura Irene.

Además, la acusa sin piedad de "querer destruir a una persona (Kiko) y le recrimina que nunca la ha tenido cuando la ha necesitado.

"Estoy dolida con Isa. Yo he estado siempre que ella lo ha necesitado. Le he abierto las puertas de mi casa", afirma triste.

"Ella no me ha llamado nunca cuando he tenido algún tipo de problema", asegura decepcionada. De esta manera quiere confirmar que ni los buenos son tan buenos, ni los malos tan malos como se suele decir.

Isa Pantoja, preocupada por la reacción de su madre

Isa Pantoja tendrá que responder ahora a las acusaciones de su cuñada y explicar por qué nunca la ha llamado, incluso antes de que hubiese problemas entre ellas. Sin embargo, lo que más preocupa a la novia de Asraf Beno es qué pensará su madre de la entrevista de Irene.

Y es que la mujer de Kiko dedica sus dardos más envenenados a su suegra. "Isabel Pantoja ha hecho daño a Kiko desde que nació". Además le recrimina sin piedad la falta de interés que tiene por sus nietas. "Es su única abuela viva y desaparece. No ha vuelto a preocuparse por sus nietas. Ellas no tienen la culpa y lo de mis hijas, no lo voy a perdonar".

Irene Rosales salta definitivamente a la palestra con esta entrevista, tan demoledora como las que ha dado recientemente su marido. Con lo ganado, contribuye al sustento de la economía familiar.