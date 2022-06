Isa Pantoja contacta con su madre biológica después de confirmar sus sospechas

Isa Pantoja concedió una entrevista en Sábado Deluxe hace unas semanas y aprovechó para ponerse en contacto con su madre biológica. Le envío un mensaje a Roxana Luque a través de la pequeña pantalla y dejó claro que no quería saber nada más de ella. La colaboradora había confirmado lo que llevaba tiempo sospechando: las malas intenciones de Kiko Rivera.

Isa Pantoja tiene muchos problemas familiares encima de la mesa y lo último que necesita es añadir un nuevo escándalo a su lista de disgustos. Actualmente, está centrada en sus exámenes universitarios, pues está haciendo todo lo posible para convertirse en una gran abogada. Quiere que Isabel se sienta orgullosa de ella y nunca hará nada que le pueda molestar.

Isa desveló en Telecinco cómo se enteró de que era adoptada y explicó que el tema provocaba mucho dolor en la dueña de Cantora. “Me enteré porque mis amigos del colegio me lo dijeron”, comentó en una de las entrevistas más complicadas de su trayectoria. La joven se sentó en el plató de Sábado Deluxe para contestar a las duras palabras que le había dedicado su hermano Kiko.

Isa Pantoja ha vuelto a recibir un mensaje de Kiko Rivera, esta vez mediante la revista Lecturas, y cada vez tiene más claro que debe alejarse. El DJ le ha reprochado que no sea tan elegante como Irene Rosales y le ha advertido de que tenga cuidado al hablar de ella. En estos momentos, la hermana de Kiko solo puede confiar en su novio Asraf Beno, pues se siente traicionada por parte de su entorno.

La tertuliana de El programa deAR necesita ir dando carpetazo a ciertos asuntos, por eso se puso en contacto con Roxana de forma indirecta. Aseguró que nunca intentaría tener relación con ella porque sabe que Isabel lo pasaría mal, de hecho la tonadillera nunca confió en Luque. “Mi madre me llamó desde la cárcel cuando se enteró de que mi madre biológica había concedido una entrevista”.

Isa siempre ha sospechado que su hermano Kiko se movía por dinero, algo que confirmó cuando habló de ella en la revista Lecturas. Ahora ha vuelto a vender una exclusiva y, nuevamente, le ha atacado, a pesar de que no ha sido tan duro como antes. Le vendría bien el apoyo de Roxana Luque, pero lo ha rechazado porque Isabel podría sentirse mal al descubrirlo.

“No he hablado en profundidad sobre este tema con mi madre, no sé si le fastidió, pero sí que me llamó preocupada desde la cárcel. Pienso que no debo conocer a Roxana porque siento que la estoy traicionando si le voy a conocer”. Con estas declaraciones dejó claro que siempre estaría al lado de la viuda de Paquirri, a pesar de que no pueda contar con su apoyo.

Kiko Rivera está completamente descontrolado, no deja de conceder entrevistas y, cada vez, ataca a un nuevo miembro del clan Pantoja. Lo último que ha hecho ha sido negar la supuesta enfermedad que tiene la tonadillera, diciendo que no tiene depresión. También, ha asegurado que le daría igual que se marchara a vivir fuera de España, pues ya ha asumido que nunca más contará con ella.

La hermana de Kiko ha rechazado a Roxana, no quiere hablar con ella y se lo dejó claro en el mensaje indirecto que le mandó en Sábado Deluxe. Esta postura ha sido aplaudida por gran parte del público y cada vez son más los que piensan que su comportamiento es perfecto. En poco tiempo ha logrado solucionar varios conflictos, pues para ella lo importante es estar tranquila y cumplir sus sueños.

Pantoja tiene intención de abandonar la pequeña pantalla, pero antes debe completar sus estudios universitarios. En una ocasión confesó que quería ser abogada porque su madre Isabel estaba continuamente haciendo alusión a las demandas. Es una forma de hacer que se sienta orgullosa de ella, a pesar de que hayan pasado épocas distanciadas.