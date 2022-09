Isa Pantoja confirma que ha roto con él y reconoce que ya tiene una nueva ilusión

Isa Pantoja saltó de escándalo en escándalo hasta que se convirtió en el terremoto de Cantora, finca que su madre heredó de Paquirri. Esta propiedad ha convertido a la joven en el rostro más amable de su familia, ya no es como sus detractores recuerdan. Ha cambiado de vida y ha conseguido que los suyos puedan confiar en ella, todos menos uno: su hermano Kiko.

Isa Pantoja ha confirmado, gracias a las últimas declaraciones que ha hecho el DJ, que la relación está completamente rota. Él no quiere saber nada de ella, se siente ofendido y piensa que ha recibido un trato incorrecto que no volverá a consentir. “No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida, me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros”.

| Telecinco

Isa ha prometido que no perderá el tiempo en luchar contra una causa que considera imposible, cree que su situación familiar no tiene arreglo. Se ha propuesto no alimentar el conflicto y lo está consiguiendo, pero ahora es Kiko Rivera el que tiene ganas de hablar. Según ha contado en la revista Lecturas, cada vez está más cerca de su madre y va a renunciar a la herencia de Paquirri.

Isa ha pasado página, se encuentra en un estado diferente y no le importa que el marido de Irene Rosales hable tan mal de ella. Tiene una nueva ilusión y la va a aprovechar: acudir a un nuevo centro universitario y terminar sus estudios de derecho. Lleva dos años intentando ser abogada, quiere cumplir su sueño y demostrar que no necesita la televisión.

“Esta semana es muy educativa, empiezo en mi nueva uni y Albert se matricula en sus otras actividades”, ha escrito en sus redes. Para ella es fundamental estimular a su hijo, quiere lo mejor para él y le está proporcionando los mejores centros. No le importa el dinero, sabe que la educación es fundamental y no escatima en gastos porque es un niño brillante.

Isa Pantoja confesó sus verdaderos problemas

Isa conoce mejor que nadie cómo funcionan los medios, por eso ha hablado de su nueva vida para silenciar las polémicas del pasado. La relación que mantiene con Kiko Rivera se ha acabado y ninguno de los dos hará un esfuerzo por arreglar las cosas. Sin embargo, la colaboradora tiene otros asuntos en mente y no pierde el tiempo en dar explicaciones sobre este asunto.

| La Noticia Digital

Pantoja ha empezado en una universidad nueva y está convencida de que esforzándose podrá conseguir lo que siempre ha querido. Su ilusión es no depender de la fama, de hecho en un primer momento no quería trabajar en televisión. Según ha contado, no tuvo más remedio porque quería ganar dinero y la prensa del corazón era el camino más sencillo.

La hija de la cantante desveló que tenía un gran inconveniente para centrarse en su formación: la incompatibilidad de horarios. “No puedo ir a clase todos los días y en la uni online hay clases grabadas, haces trabajos todas las semanas y se te quedan mejor los temas. Hay un tutor que te hace seguimiento, estoy encantada con lo poco que vi”, explicó.

Isa Pantoja ha dejado de esforzarse

Isa se siente traicionada por Kiko Rivera, pues sacó a la luz una información que pertenecía a su más estricta privacidad. El sevillano aseguró que su hermana había intentado quitarse la vida, algo que ella niega y que promete que está descontextualizado. Está tan molesta que no quiere saber nada más de él, no se esforzará por hacerle un hueco en su vida.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Pantoja entiende que su novio también esté molesto con el DJ, Asraf Beno también ha recibido serios ataques por su parte. La familia está más distanciada que nunca y nadie sabe cómo acabará esta historia, ni siquiera los propios protagonistas. Lo que está claro es que el perdón nunca será definitivo, siempre habrá cosas que echarse en cara.